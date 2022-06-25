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В России повысят цены на газ

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала приказ, согласно которому цены на газ, добываемый «Газпромом» и его аффилированными компаниями, вырастут в России для промышленных потребителей на пять процентов с 1 июля. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно приказу, самая низкая оптовая цена на газ «Газпрома» установлена для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа — 2,907 тысяч рублей за кубический метр. Самая высокая начнет действовать для регионов Кавказа — 5,413 тысячи рублей за кубометр. Для Москвы установлена цена в размере 5,303 тысячи рублей, для Санкт-Петербурга - 5,115 тысячи рублей за кубометр.

Кроме того, проиндексированы цены на газ для населения ниже инфляции — на три процента.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам разрешил разово повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома». С инициативой выступило правительство. По его подсчетам, повышение НДПИ в сентябре-ноябре нынешнего года позволит привлечь в бюджет дополнительные 416 миллиардов рублей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Россия че сама с собой воюет?

Гость||

Не за кубический метр, а за 1000 кубических метров, счетоводы вы дебильные.

Гость||

Гость писал(a):

Россия че сама с собой воюет?
Москва воюет с Россией.

Гость||

А без 3% ну никак нельзя было обойтись , прям невмоготу уже, а ведь народное достояние !?

Гость||

Суд запретил Газпрому использовать слоган "Национальное достояние". Это достояние Миллера

Гость||

Поторопились, можно было с годок подождать, обьявить каникулы.

Гость||

н газ на свет на хлеб и молоко

Гость||

То есть, западным партнёрам газа поставляют меньше, по известным причинам, поэтому надо брать за газ побольше со своих?

Имя: Гость
Комментарий:

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