В России повысят цены на газ

25.06.2022 | 11:16

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала приказ, согласно которому цены на газ, добываемый «Газпромом» и его аффилированными компаниями, вырастут в России для промышленных потребителей на пять процентов с 1 июля. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно приказу, самая низкая оптовая цена на газ «Газпрома» установлена для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа — 2,907 тысяч рублей за кубический метр. Самая высокая начнет действовать для регионов Кавказа — 5,413 тысячи рублей за кубометр. Для Москвы установлена цена в размере 5,303 тысячи рублей, для Санкт-Петербурга - 5,115 тысячи рублей за кубометр.

Кроме того, проиндексированы цены на газ для населения ниже инфляции — на три процента.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам разрешил разово повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома». С инициативой выступило правительство. По его подсчетам, повышение НДПИ в сентябре-ноябре нынешнего года позволит привлечь в бюджет дополнительные 416 миллиардов рублей.