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Прощание с Пьером Нарциссом перенесли на 29 июня

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Прощание с певцом Пьером Нарциссом, который скончался 22 июня, перенесли с сегодняшнего дня на среду, 29 июня. Об этом РИА Новости рассказала его экс-супруга Валерия Калачева.

Бывшая жена знаменитости рассказала, что мероприятие пришлось перенести из-за возникшего форс-мажора. «Мы просим всех наших друзей, поклонников и неравнодушных войти в положение и развернуться прямо сейчас. Прощание будет в среду на том же месте, с 12 до 15 часов дня. Мы сейчас урегулируем вопросы внутренние между странами, семьями», — уточнила она.

Ранее появилась информация о том, что Пьера Нарцисса похоронят на его родине в Камеруне. О смерти 45-летнего Пьера Нарцисса стало известно ранее 22 июня. По словам его дочери, он скончался в результате остановки сердца в ходе операции на почках. Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что перед смертью Нарцисс посетил тренировку по боксу, во время которой ему стало плохо.

Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Творческий путь он начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. В 2003 году певец принял участие в российском шоу «Фабрика звезд», где выпустил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Сперва надо ЮРУ ШАТУНОВА похоронить... Светлая ему Память... учились вместе на маяке, в Оренбурге... хоть и бродяга был, но характер был спокойный у парня...

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