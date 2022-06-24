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Врачи нашли червя в голове пожаловавшейся на зуд россиянки

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В Кировской области врачи обнаружили червя в голове местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава во «ВКонтакте».

По сообщению врачей, женщина пожаловалась на отек и зуд в районе новообразования, которое появилось у нее на голове около полутора лет назад. На ультразвуковом исследовании выяснилось, что внутри вздутия у женщины поселился паразит.

«Было выделено и полностью удалено новообразование диаметром в один сантиметр, в нем был обнаружен тонкий червь белого цвета длиной почти восемь сантиметров», — сообщили в Минздраве Кировской области. Червь оказался представителем вида Dirofilaria repens — сердечного глиста, который часто встречается у животных.

По версии врачей, червь попал в голову женщины вместе с укусом комара.

Ранее профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Бронштейн назвал способы защититься от паразитов во время отдыха на даче или на природе за городом.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Какой только погани нет, полтора года носила в голове Dirofilaria repens- сердечного глиста.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По версии врачей, червь попал в голову женщины вместе с укусом комара.
а мне кажется она что съела,очень сладкое и с мармеладом.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Однозначно получила укус в кабинете

чиновного бюрократа... Ещё

те глисты...

Имя: Гость
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