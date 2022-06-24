Врачи нашли червя в голове пожаловавшейся на зуд россиянки

24.06.2022 | 17:49

В Кировской области врачи обнаружили червя в голове местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава во «ВКонтакте».

По сообщению врачей, женщина пожаловалась на отек и зуд в районе новообразования, которое появилось у нее на голове около полутора лет назад. На ультразвуковом исследовании выяснилось, что внутри вздутия у женщины поселился паразит.

«Было выделено и полностью удалено новообразование диаметром в один сантиметр, в нем был обнаружен тонкий червь белого цвета длиной почти восемь сантиметров», — сообщили в Минздраве Кировской области. Червь оказался представителем вида Dirofilaria repens — сердечного глиста, который часто встречается у животных.

По версии врачей, червь попал в голову женщины вместе с укусом комара.

Ранее профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Бронштейн назвал способы защититься от паразитов во время отдыха на даче или на природе за городом.