В России выдали патент на вечный двигатель

25.04.2022 | 12:26

В России был зарегистрирован патент на вечный двигатель, который должен разгоняться сам и совершать работу, черпая энергию из «окружающей среды», сообщает «Газета.Ru».

По имеющейся у журналистов издания информации, Федеральная служба по интеллектуальной собственности («Роспатент») выдала патент на конструкцию вечного двигателя еще в августе 2020 года.

Вечный двигатель (от латинского perpetuum mobile, буквально — вечно движущееся) — воображаемое неограниченно долго действующее устройство, о существовании которого спорят уже не одну сотню лет.

Большинство ученых считают, что создать его невозможно, так как работа устройства противоречила бы первому или второму закону термодинамики.

По словам автора изобретения Анатолия Щербатюка, оно относится к области энергетики, а именно — роторным инерционным двигателям, «использующим для своей работы экологически чистую, возобновляемую энергию силы инерции центростремительного ускорения жидкости, вращающейся с одинаковой с ротором двигателя угловой скоростью».

«Как выдаются патенты, я не знаю, но о том, что патентуют сегодня бог знает что, — известно. В свое время мой предшественник академик Кругляков рассказывал о патенте на то, какие пасы рукой у груди надо проделывать Алану Чумаку, чтобы заряжать через телевизор воду, — рассказал глава комиссии по борьбе со лженаукой Евгений Александров «Газете.Ru», — конечно, никакого работающего прототипа у изобретателя нет, и он хочет, чтобы какие-то НИИ выдали на это деньги и стали строить двигатель за свой счет».

На вопрос журналистов издания, за счет каких известных науке источников энергии должен работать двигатель, изобретатель точного ответа дать не смог.

«Этот вопрос мне многие задавали. Мой двигатель не нарушает законов термодинамики, поскольку черпает энергию из окружающей среды, аналогично двигателям, работающим на энергии Солнца, или энергии радиоактивного распада. В нашем случае двигатель работает на неисчерпаемой потенциальной энергии инерционного напора жидкой среды. Эта жидкая среда тоже находится вокруг нас. В мире известны как твердые, так и жидкие маховики, у меня — ближе к жидкому. При критических оборотах эти маховики разрушаются. Откуда берется эта энергия? Мы просто его вращаем, энергию привода тратим только на вращение. Появляются внутренние силы в виде инерционного напора, эту силу инерции я и использую… Эта форма энергии известна – энергия силы инерции окружающей среды, в частности в жидкостях. Наш окружающий мир, все тела, и в частности жидкости, изначально заряжены энергией противодействия, по Третьему закону Ньютона – каждому действию есть противодействие.

Эта энергия есть, существует вокруг нас, как существует энергия Солнца. Так называемые центробежные силы появляются из-за того, что есть центростремительные силы. А центростремительные силы бесплатно нам даются, их вызывает внутренний слот вращающегося ротора, который заполнен жидкостью. Нужно одно условие – чтобы эта жидкость вращалась с той же угловой скоростью, что и сам ротор», - приводит слова Щербатюка «Газета.Ru».

Изобретатель уверен, что на создание работающей модели ему необходимо максимум 5 миллионов рублей.

«Я хозяин этого патента, теперь имею право распоряжаться им, как хочу. Продам его, и все», — указал Щербатюк.