В России готовы наладить производство туалетной бумаги из камня

24.04.2022 | 10:44

В России можно наладить производство туалетной бумаги из камня, считает экономист Алексей Елсуков.

Автор инициативы готов представить проект по изготовлению каменной туалетной, офисной и книжной бумаги уже летом 2022 года на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную», - рассказал Елсуков в интервью РИА Новости.

По словам экономиста, если в стране будет налажено массовое производство продукции из нового материала, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу.

Елсуков добавил, что сегодня каменную бумагу уже производят в Японии, а о развитии подобных проектов сообщала Турция.

«Запасы известняка в России считаются неисчерпаемыми. Такую бумагу не придется отбеливать, она более устойчива к повреждениям, в том числе к влаге. Ее можно использовать для всех видов печати. К тому же она экологична и биоразлагаема», - заметил автор инициативы.