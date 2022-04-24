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В стране и мире

В России готовы наладить производство туалетной бумаги из камня

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В России можно наладить производство туалетной бумаги из камня, считает экономист Алексей Елсуков.

Автор инициативы готов представить проект по изготовлению каменной туалетной, офисной и книжной бумаги уже летом 2022 года на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную», - рассказал Елсуков в интервью РИА Новости.

По словам экономиста, если в стране будет налажено массовое производство продукции из нового материала, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу.

Елсуков добавил, что сегодня каменную бумагу уже производят в Японии, а о развитии подобных проектов сообщала Турция.

«Запасы известняка в России считаются неисчерпаемыми. Такую бумагу не придется отбеливать, она более устойчива к повреждениям, в том числе к влаге. Ее можно использовать для всех видов печати. К тому же она экологична и биоразлагаема», - заметил автор инициативы.

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Гость||

Ну и правильно камнем сначало делали усе

Гость||

А раньше , что мешало экономисту Елсукову свои фантазии в жизнь воплотить?

Гость||

Гость писал(а):

> А раньше , что мешало экономисту Елсукову свои фантазии в жизнь воплотить?

Ибо чушь.

Гость||

Бумагой из известняка подтираться сомнительная идея! Какова себестоимость производства не пишут! Да и санитарно-эпедимеологическое заключение должно быть на бумагу а то подотрешься и привет родителям! Короче таких сумашедших по стране полно которые предлагают вечные двигатели и многоразовую туалетную бумагу которую постирал посушил и можно опять пользоваться.

Гость||

Слава богу у нас леса полно не весь еще в китай продали и что мы совсем уже того- камнями задницу подтирать? А может нас уже готовят к тому что будут проблемы с туалетной бумагой и она пропадет Зондируют почву как воспримет народ?

Имя: Гость
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