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В стране и мире

ЦБ дает банкам месяц на возврат украденных денег

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В Банке России готовят изменения в закон для улучшения ситуации с возвратом украденных у граждан средств.

Предлагается внести поправки, которые ограничат срок возврата средств для банков 30 днями.

При установлении факта денежного перевода без согласия клиента банк должен будет вернуть ему деньги в течение 30 дней, следует из поправок в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», сообщает РБК.

«Действующим законом ранее не были предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средств», — указал представитель регулятора.

Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов, уточнили в ЦБ.

В настоящее время Банк России совместно с участниками рынка разрабатывает механизм подобного возмещения.

«Изначально ЦБ предлагал установить срок возврата 2–3 дня, но банки были против, так как за это время невозможно проверить, действительно ли перевод мошеннический или клиент пытается обмануть банк», — рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

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Источник — rbc.ru
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