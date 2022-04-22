Россияне получат субсидии за экономию коммунальных ресурсов

22.04.2022 | 07:29

В Государственной думе готовятся рассмотреть поправки в Жилищный кодекс РФ, который позволит россиянам получать субсидию за экономию коммунальных ресурсов.

Проект направлен на урегулирование отношений в части проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирном доме путем заключения энергосервисного договора.

Инициаторы законопроекта предлагают дополнить ст. 39 Жилищного кодекса Российской Федерации положениями, уточняющими, что собственники многоквартирного дома могут на общем собрании принять решение о наделении лица, ответственного за содержание общего имущества в многоквартирном доме, полномочиями по заключению от их имени и по поручению энергосервисного договора.

По мнению законодателей, указанный договор должен заключаться на условиях снижения платы за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан совокупно с платежом по энергосервисному договору, в сравнении с размером платы в периоды, предшествующие заключению такого договора в сопоставимых условиях, что обеспечивается распределением между сторонами договора достигнутой экономии соответствующих коммунальных ресурсов.

«Законопроект также направлен на решение проблемы, тормозящей развитие института энергосервиса. В настоящее время не предусмотрено предоставление льгот и субсидий в отношении платы по энергосервисному договору, в связи с чем у получателей льгот и жилищных субсидий размер компенсации сокращается в процессе исполнения договора, в то время как полный размер экономии в плате за жилье и коммунальные услуги они получат только после его завершения. Таким образом, для таких категорий заключение энергосервисного договора приводит к росту платы, что ставит их в дискриминационные условия по сравнению с другими потребителями», - указано к пояснительной записке к документу.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью «Российской газете» пояснила, что энергосервисные контракты - это инструмент для снижения потребления ресурсов в доме.

Смысл его в том, что специализированная компания делает необходимые работы в доме по повышению энергоэффективности, зачастую за свой счет, а затем стоимость этих работ включается в платёж.

«Поскольку за счет экономии ресурсов платеж за коммунальные услуги сокращается, «разница» между новым и прежним платежами идет на оплату оборудования и услуг компании. А после того как дом расплатится за работы, платеж для жителей еще больше снижается. Практика показывает, что, например, платежи за отопление можно сократить на 30%, а это обычно самая весомая часть квартплаты», - рассказала Светлана Разворотнева.