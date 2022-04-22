Глава Рособрнадзора высказался об альтернативах ЕГЭ

22.04.2022 | 14:24

Альтернативы единого государственного экзамена (ЕГЭ) на ближайшие годы в России нет. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Об этом в пятницу, 22 апреля, пишет РИА Новости.

Он также высказал мнение, что у школьников уже не возникает сомнений в справедливости и объективности экзамена. По словам Музаева, в последние годы от профессорско-преподавательского состава не поступает и критических заявлений об этом.

Глава Рособрнадзора подчеркнул также, что поступление в вуз по портфолио не станет альтернативой ЕГЭ.

Все пункты сдачи единого госэкзамена в настоящий момент отчитались о готовности его проведения. Он будет проводиться по утвержденному ранее расписанию, сообщил Музаев.

Ранее в апреле стало известно, что результаты ЕГЭ в России начнут публиковать по-новому: теперь их можно будет узнать на сайте госуслуг. Для этого достаточно авторизоваться на портале и зайти в раздел «Документы» в подразделе «Образование».