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В стране и мире

Денежная реформа начнется в 2023 году: подробности

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В 2023 году в России начнут проводить пилотные расчеты с цифровым рублем, заявила во время заседания в Государственной думе РФ председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сначала цифровой рубль будут применять при реализации государственных программ, что позволит более эффективно отслеживать использование средств.

«Цифровой рубль даст новые возможности. Кроме того, что будет удобно, он дает возможности и программирования, отслеживания целевого характера использования цифровых рублей. Мы с правительством обсуждаем, что для правительственных государственных программ такой «целевой рубль» будет использоваться, и тогда правительство будет более эффективно отслеживать целевое использование тех средств, которые выделены на поддержку тех или иных секторов экономики, на социальную поддержку», - сообщила Эльвира Набиуллина.

Прототип платформы цифрового рубля был создан в декабре 2021 года. Подключение российских банков к единой системе началось в феврале 2022 года, в пилотную группу вошли 12 кредитных организаций. В настоящий момент подключены уже пять банков.

По задумке Министерства финансов РФ, к концу этого года планируется запустить C2C-переводы (между физлицами), а полноценный выход цифрового рубля на рынок должен произойти до 2030 года.

Выпуск валюты будет осуществлять Банком России в виде цифрового кода, а хранение будет производиться в специальных электронных кошельках.

Цифровым рублем может будет расплатиться за покупки и совершить онлайн-перевод средств, при этом переводы для физических лиц будут бесплатны.

Ранее стало известно, что россиян в ближайшие годы ждет обмен рублевых банкнот.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

А зачем лЮдям цифровой рубль, с наличкой спокойнее себя чувствуешь, она сердце согревает когда суматоха везде и непонятки.

Гость||

Инфляция Карл!Печатать будут.

Гость||

Это будет очень глупо если отменят физический тип валют. Это просто даст Гос ещё сильнее контролировать доход населения и не даст держать деньги не в банках.

Гость||

Тут по желанию пусть, хочешь наличку, хочешь цифру никчёмную, а так идут они лесом.

Имя: Гость
Комментарий:

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