Уже с мая: российскую систему образования ждут изменения

21.04.2022 | 07:02

Во вторник, 19 апреля, министр просвещения РФ Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» в Музее Победы сделал ряд важных заявлений.

Чиновник сообщил, что российские власти со всей основательностью взялись за образование детей в области истории.

«Это необходимо для сохранения исторической памяти», - сказал министр просвещения.

Сергей Кравцов объявил, что «с 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и поднятие государственного флага».

Кроме того, Минпросвещения в мае направит во все регионы рекомендации по использованию учениками мобильных телефонов. В том числе в них будет пункт по использованию детьми в школе своих устройств.

Чуть позже об инициативах высказался глава государства Владимир Путин. Президент поддержал введение занятий по историческому просвещению в школах для борьбы с фейками, с которыми столкнулись школьники после начала спецоперации.

Одобрил глава государства и идею поднимать флаг России и исполнять гимн РФ в школах.