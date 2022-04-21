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В стране и мире

Уже с мая: российскую систему образования ждут изменения

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Во вторник, 19 апреля, министр просвещения РФ Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» в Музее Победы сделал ряд важных заявлений.

Чиновник сообщил, что российские власти со всей основательностью взялись за образование детей в области истории.

«Это необходимо для сохранения исторической памяти», - сказал министр просвещения.

Сергей Кравцов объявил, что «с 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и поднятие государственного флага».

Кроме того, Минпросвещения в мае направит во все регионы рекомендации по использованию учениками мобильных телефонов. В том числе в них будет пункт по использованию детьми в школе своих устройств.

Чуть позже об инициативах высказался глава государства Владимир Путин. Президент поддержал введение занятий по историческому просвещению в школах для борьбы с фейками, с которыми столкнулись школьники после начала спецоперации.

Одобрил глава государства и идею поднимать флаг России и исполнять гимн РФ в школах.

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Гость||

Прелесно, прелесно!

Гость||

Патриотизм это не речёвки на школьных "парадах", а забота о достойной жизни в стране.

Имя: Гость
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