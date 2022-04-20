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В стране и мире

Уже в мае пенсионеров могут ждать повышенные выплаты

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Российские пенсионеры уже в мае 2022 года смогут получить прибавку к пенсии, передает PRIMPRESS.

По информации издания, повышение выплат затронет не только пожилых граждан, но и другие малообеспеченные слои населения.

Экономист Александр Михеев заявил, что прибавка может стать рекордной за все последние годы.

По его словам, увеличенные средства пенсионерам должны перечислить уже в мае. Это будет внеочередная индексация выплат, о которой ранее заявил президент Владимир Путин.

«Государство услышало людей, которые сейчас нуждаются в поддержке на фоне непростой ситуации в экономике. А потому очень важно поддержать таких граждан», - отметил эксперт.

По его мнению, предложения по новой индексации выплат правительство должно представить уже в ближайшие дни, а денежные средства поступят на счета граждан уже в мае.

Согласно данным Росстата, на начало апреля уровень инфляции в России достиг 17,5 процента годовых. Михеев уверен, что индексация будет не меньше – в районе 18 процентов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — primpress.ru
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Гость||

Повышенные цены к ним пришли еще в феврале.

Гость||

Гость писал(a):

Повышенные цены к ним пришли еще в феврале.
Капуста, например, за год подорожала в 3 раза.

Имя: Гость
Комментарий:

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