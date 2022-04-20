Уже в мае пенсионеров могут ждать повышенные выплаты

20.04.2022 | 10:31

Российские пенсионеры уже в мае 2022 года смогут получить прибавку к пенсии, передает PRIMPRESS.

По информации издания, повышение выплат затронет не только пожилых граждан, но и другие малообеспеченные слои населения.

Экономист Александр Михеев заявил, что прибавка может стать рекордной за все последние годы.

По его словам, увеличенные средства пенсионерам должны перечислить уже в мае. Это будет внеочередная индексация выплат, о которой ранее заявил президент Владимир Путин.

«Государство услышало людей, которые сейчас нуждаются в поддержке на фоне непростой ситуации в экономике. А потому очень важно поддержать таких граждан», - отметил эксперт.

По его мнению, предложения по новой индексации выплат правительство должно представить уже в ближайшие дни, а денежные средства поступят на счета граждан уже в мае.

Согласно данным Росстата, на начало апреля уровень инфляции в России достиг 17,5 процента годовых. Михеев уверен, что индексация будет не меньше – в районе 18 процентов.