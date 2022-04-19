Сетевое издание|18+|Вторник|19 апр 2022|09:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Теперь обяжут: в закон о капремонте внесены изменения

Печать
Telegram

В будущем году изменится порядок завершения капитального ремонта в многоквартирных домах.

Как сообщает «Российская газета», в Жилищный кодекс РФ внесены поправки, которые вступят в силу с марта 2023 года.

Изменения в закон были разработаны с целью повышения ответственности за проверку качества и сроков выполнения ремонта, соответствия работ проектной документации, выявление недостатков и нарушений.

В настоящий момент при завершении капремонта происходит согласование акта приемки работ муниципалитетом и представителем собственников.

Именно акт приемки работ является основанием для перечисления средств подрядчику региональным оператором капремонта.

Согласно поправкам, с марта 2023 года муниципалитет и представитель от жителей обязаны будут подписать этот документ.

«Порядок и сроки подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядок взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации», - сказано в документе.

По мнению инициаторов внесения поправок, теперь будут исключены долгие сроки согласования актов приемки, а представители собственников не смогут без объяснения причин отказаться от согласования.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — rg.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте