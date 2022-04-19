Теперь обяжут: в закон о капремонте внесены изменения

19.04.2022 | 08:25

В будущем году изменится порядок завершения капитального ремонта в многоквартирных домах.

Как сообщает «Российская газета», в Жилищный кодекс РФ внесены поправки, которые вступят в силу с марта 2023 года.

Изменения в закон были разработаны с целью повышения ответственности за проверку качества и сроков выполнения ремонта, соответствия работ проектной документации, выявление недостатков и нарушений.

В настоящий момент при завершении капремонта происходит согласование акта приемки работ муниципалитетом и представителем собственников.

Именно акт приемки работ является основанием для перечисления средств подрядчику региональным оператором капремонта.

Согласно поправкам, с марта 2023 года муниципалитет и представитель от жителей обязаны будут подписать этот документ.

«Порядок и сроки подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядок взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации», - сказано в документе.

По мнению инициаторов внесения поправок, теперь будут исключены долгие сроки согласования актов приемки, а представители собственников не смогут без объяснения причин отказаться от согласования.