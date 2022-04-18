Стало известно о введении двойных тарифов на коммуналку

18.04.2022 | 10:32

Ряд российских граждан уже в ближайшее время может столкнуться с серьезными финансовыми потерями.

В Минстрое России предлагают пересмотреть правила предоставления коммунальных услуг. В ведомстве предложили поднять для жильцов-нарушителей квартплату.

По мнению специалистов Минстроя, оплата воды и некоторых других коммунальных услуг по двойным тарифам должна стать адекватным наказанием для тех, кто не вносит квартплату за временно проживающих в квартире граждан.

Согласно тексту проекта документа, в России должно быть введено усиление ответственности владельцев квартир без счетчиков за непредоставление верных данных о количестве жильцов.

Инициаторы поправок считают, что нарушителям необходимо начислять плату по двойному нормативу - либо с момента появления «лишних» жильцов, либо за три предыдущих месяца, если неясно, когда они появились.

В ведомстве указали, что наказывать следует и тех, кто не пускает в квартиры и дома сотрудников специализированных организаций для снятия показаний со счетчиков.

Предлагается упразднить процедуру ограничения коммунальных услуг должникам. Им будут сразу полностью (но после уведомления) прекращать подачу воды, газа, электроэнергии или других ресурсов, сообщает «Российская газета».