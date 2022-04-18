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В стране и мире

Стало известно о введении двойных тарифов на коммуналку

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Ряд российских граждан уже в ближайшее время может столкнуться с серьезными финансовыми потерями.

В Минстрое России предлагают пересмотреть правила предоставления коммунальных услуг. В ведомстве предложили поднять для жильцов-нарушителей квартплату.

По мнению специалистов Минстроя, оплата воды и некоторых других коммунальных услуг по двойным тарифам должна стать адекватным наказанием для тех, кто не вносит квартплату за временно проживающих в квартире граждан.

Согласно тексту проекта документа, в России должно быть введено усиление ответственности владельцев квартир без счетчиков за непредоставление верных данных о количестве жильцов.

Инициаторы поправок считают, что нарушителям необходимо начислять плату по двойному нормативу - либо с момента появления «лишних» жильцов, либо за три предыдущих месяца, если неясно, когда они появились.

В ведомстве указали, что наказывать следует и тех, кто не пускает в квартиры и дома сотрудников специализированных организаций для снятия показаний со счетчиков.

Предлагается упразднить процедуру ограничения коммунальных услуг должникам. Им будут сразу полностью (но после уведомления) прекращать подачу воды, газа, электроэнергии или других ресурсов, сообщает «Российская газета».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — rg.ru
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Гость||

Не проще ли сразу выселять? Горжусь Россией! Нет ХУЙНЕ! ОСТАНОВИТЕ ХУЙНЮ!

Гость||

Спасибо Володя и его всем друзям

Гость||

А уголовную ответственность за присвоение денег с лицевого счёта вводить не собираетесь? А за заведомо недостоверные сведения в квитанциях, по факту финансовый документ? А за обсчёт? А компенсацию ущерба? ТНС вообще скатилась до рэкета.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По мнению специалистов Минстроя
Сначала сами воровать прекращайте, а потом уж за граждан думайте.

Гость||

Когда за мусор перестанут брать двойную оплату????

Гость||

Давайте, кошмарьте народ. Сейчас самое время начинать, ага

Гость||

Некомпетентная , недалёкая голова рукам спокоя не даёт. Дальше что, чего добиваются?

Гость||

Это тонкий намёк , мол пора драть три шкуры с хозяев жилья, пора!

Гость||

О каких ещё финансовых потерях для граждан он говорит, неужели всё мало, цены на товары,

продукты взлетели, а тут ещё жильё наклёвывается!? Совсем что ли , куда мы идём, пусть скажет, огласит.

Гость||

Можно сказать одно, раз взялся за гуж так будь дюж, догадливый поймет про что речь.

Гость||

Гость писал(a):

О каких ещё финансовых потерях для граждан он говорит, неужели всё мало, цены на товары,

продукты взлетели, а тут ещё жильё наклёвывается!? Совсем что ли , куда мы идём, пусть скажет, огласит.

В этой стране люди не люди, так скот подневольный.

Гость||

Так и не понятно как это решает проблему не платежей?особенно у нищих?

Гость||

теперь фраза: "Дорогой, к нам приедет пожить мама!" станет еще более пугающей :-)

Имя: Гость
Комментарий:

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