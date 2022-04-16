«Проблема гигантская»: Россия может остаться без аккумуляторов и батареек

16.04.2022 | 11:18

В Минпромторге заявили о существовании огромной проблемы, которая может возникнуть из-за прекращения поставок в страну литьевого сырья, пишет ТАСС.

Заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Владислав Демидов в ходе круглого стола в Совете Федерации рассказал, что в России отсутствует добыча литиевого сырья.

«Сырье поступает в виде карбоната лития в основном из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. Конкретно в настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, текущая возможность получать сырье есть только в настоящий момент из Боливии», - сообщил Демидов.

Он уточнил, что Китай не готов покрыть дефицит сырья, так как сам испытывает его острую нехватку.

«По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставке сырья из Боливии, точно так же и Чили и Аргентина не будут поставлять нам сырье, то к сожалению, литиевого сырья нам брать негде. Если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных литиевых потребностей в литий-ионных аккумуляторных батареях», - подчеркнул Демидов.

Сотрудник Минпромторга заявил, что необходимо в срочном порядке ускорить оформление лицензий для добычи литиевого сырья внутри страны. В таком случае, в течение 7-8 месяцев можно будет начать добычу в формате опытно-промышленной эксплуатации.