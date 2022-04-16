Банк России назвал условия для блокировки счетов россиян

16.04.2022 | 11:36

Банк России расширил возможности кредитных организаций для борьбы с мошенническими переводами.

По рекомендации ЦБ при выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных Банка России, финансовым учреждениям предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ клиентам к управлению счетом.

Регулятор рекомендует банкам проводить оценку рисков нарушения правил использования электронных средств платежа: карт, мобильных приложений и личных кабинетов интернет-банкинга. Соответствующее письмо уже отправлено направлено кредитным организациям.

По мнению ведомства, это усложнит злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу. При этом Банк России рекомендует уведомить клиента о приостановке доступа, указав причину.

«Сегодня банки обладают достаточной информацией о клиентах, о характере и объеме совершаемых ими операций. Поэтому при нехарактерных активностях по счету клиента им следует оценивать риск использования электронных средств платежа в противоправных целях. Добросовестным владельцам счетов опасаться ограничения работы своих средств платежа не стоит», — сообщил директор Департамента информационной безопасности Вадим Уваров.

Возобновить действие электронных средств платежа возможно после личного обращения клиента в банк.