В России введены квоты на подсолнечное масло

15.04.2022 | 08:09

Правительство России продолжает принимать меры по стабилизации экономической ситуации. Один из приоритетов – обеспечение нужд населения.

С 15 апреля в России ограничивается экспорт подсолнечного масла. Кроме пошлины введена квота. По мнению авторов инициативы, это позволит оставить в стране необходимый объем социально значимого продукта.

Ограничения будут действовать до 31 августа. Отмечается, что на масло установлен лимит объема экспорта в 1,5 миллиона тонн. Напомним, на продукт с сентября прошлого года в стране уже действует плавающая экспортная пошлина, которая рассчитывается от мировых цен ежемесячно.

«Таким образом, эти меры правительства защищают интересы как потребителей, гарантируя бесперебойные поставки и стабилизируя цены на продукты переработки подсолнечника на полке в магазине, так и промышленных предприятий, выпускающих готовые продукты массового спроса», - рассказал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев в интервью «Российской газете».

Мальцев отметил, что в мире фиксируются рекордные цены и наблюдается дефицит подсолнечного масла. Квота и пошлина на его экспорт позволят сохранить необходимый объем внутри страны и удержать цены на продукт в магазинах.

Специалисты Росстата опубликовали результаты очередного исследования. Масло подсолнечное в среднем по России за неделю со 2 по 8 апреля подорожало на 1,3 процента, а с начала года рост цены продукта составил почти 9 процентов.