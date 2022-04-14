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В стране и мире

В России задумались о создании подземных хранилищ для избытка нефти

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В России рассматривают возможность создания подземных хранилищ нефти. Об этом сообщают «Известия».

По словам гендиректора ФБУ «Государственная комиссия по запасам» (ГКЗ) Игоря Шпурова, в подобных резервуарах можно будет размещать сырье, которое не удастся продать из-за санкций. Такие помещения будут создаваться по аналогии с подземными емкостями для газа, пояснил он.

Кроме того, независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов рассказал изданию, что подземные нефтехранилища можно формировать в отработанных шахтах или соленосных отложениях. По его словам, резервуары могут вмещать 50 - 100 миллионов тонн нефти.

Отмечается, что впервые о данной идее задумались в 2020 году, когда спрос на нефть рухнул из-за коронавирусных ограничений. По оценкам экспертов, на разработку таких хранилищ с нуля уйдет около 10 - 12 лет. Однако, если их формировать на базе истощенных месторождений, то этот срок можно сократить до 3 - 5 лет. По данным издания, стоимость постройки объемом 60 миллионов кубических метров обойдется примерно в 140 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 10 апреля составила 1,416 миллиона тонн. Показатель резко упал почти на шесть процентов по сравнению с мартом (1,503 миллиона тонн).

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Здравствуй дядя сэм!А в Пензе уже расследовали разгерметизацию хранилища мазута в районе гпз?энергетического предприятия принадлежащего семье когда то губернатора бочкарева?

Гость||

Останавливай качок. Продавать некому.

Гость||

Достаточно снизить цену на моторное топливо - бензин/соляру/газтопливо в два раза, как перерабатывающие заводы не будут успевать выдавать своим на гора это топливо. А сверхприбыль, компенсируется в бюджет и компаниям той же прибылью, только за увеличение продаж.

при этом, реальное пр-во в РФ и у соседей, будет иметь куда меньшую себестоимость для конкуренции с сэмом или джонсоном.

Но никто в РФ об этом не думает.

Гость||

Мало что не думают , а еще посчитают такие призывы экстремистскими.

Гость||

Снизить цену не вариант. Вот строить хранилища по 140 миллиардов это вариант.

Гость||

Вот где Ротенбергам есть где развернуться.

Имя: Гость
Комментарий:

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