В России задумались о создании подземных хранилищ для избытка нефти

14.04.2022 | 11:40

В России рассматривают возможность создания подземных хранилищ нефти. Об этом сообщают «Известия».

По словам гендиректора ФБУ «Государственная комиссия по запасам» (ГКЗ) Игоря Шпурова, в подобных резервуарах можно будет размещать сырье, которое не удастся продать из-за санкций. Такие помещения будут создаваться по аналогии с подземными емкостями для газа, пояснил он.

Кроме того, независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов рассказал изданию, что подземные нефтехранилища можно формировать в отработанных шахтах или соленосных отложениях. По его словам, резервуары могут вмещать 50 - 100 миллионов тонн нефти.

Отмечается, что впервые о данной идее задумались в 2020 году, когда спрос на нефть рухнул из-за коронавирусных ограничений. По оценкам экспертов, на разработку таких хранилищ с нуля уйдет около 10 - 12 лет. Однако, если их формировать на базе истощенных месторождений, то этот срок можно сократить до 3 - 5 лет. По данным издания, стоимость постройки объемом 60 миллионов кубических метров обойдется примерно в 140 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 10 апреля составила 1,416 миллиона тонн. Показатель резко упал почти на шесть процентов по сравнению с мартом (1,503 миллиона тонн).