Санкции: россиянам закрыли доступ к популярным шрифтам

14.04.2022 | 09:21

Санкции западных стран в отношении России касаются не только банковского сектора и энергоресурсов, но и различных товаров и услуг.

В ночь на 14 апреля стало известно, что американская компания Monotype, которая является владельцем прав на ряд шрифтов, закрыла для пользователей из России доступ к своей библиотеке на сайте.

При попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. Однако, при переходе на страницу со включенным VPN, каталог становится доступен, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в российских IT-компаниях.

Собеседник издания уточнил, что о блокировке библиотеки шрифтов для пользователей из России стало известно 11 апреля. Но это могло произойти и раньше.

Эксперты отмечают, что произошедшее вряд ли серьезным образом отразится на гражданах РФ. Пользователи из России смогут продолжить пользоваться шрифтами.

Отметим, компания Monotype владеет правами на распространенные в России шрифты: Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.