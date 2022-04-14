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В стране и мире

Санкции: россиянам закрыли доступ к популярным шрифтам

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Санкции западных стран в отношении России касаются не только банковского сектора и энергоресурсов, но и различных товаров и услуг.

В ночь на 14 апреля стало известно, что американская компания Monotype, которая является владельцем прав на ряд шрифтов, закрыла для пользователей из России доступ к своей библиотеке на сайте.

При попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. Однако, при переходе на страницу со включенным VPN, каталог становится доступен, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в российских IT-компаниях.

Собеседник издания уточнил, что о блокировке библиотеки шрифтов для пользователей из России стало известно 11 апреля. Но это могло произойти и раньше.

Эксперты отмечают, что произошедшее вряд ли серьезным образом отразится на гражданах РФ. Пользователи из России смогут продолжить пользоваться шрифтами.

Отметим, компания Monotype владеет правами на распространенные в России шрифты: Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

кириллица есть и хватит

Гость||

Гость писал(a):

кириллица есть и хватит
шрифт закрыт, в том числе и для кириллицы.

Гость||

Если эти шрифты уже установлены на компе, они же никуда не денутся.

Гость||

Вот, вот , у нас свои шрифты , древнеславянские , Monotype стоит и нервно курит в сторонке, дедушкин табак разумеется, в вы думали Филип Моррис?

Гость||

Это называется, назло бабушке отморожу уши. На детский лепет уже похоже, когда больше нечем крыть, козыри кончились, добираются до шрифтов.

Имя: Гость
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