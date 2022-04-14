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В стране и мире

С 1 мая пенсионеров ждут доплаты: кто их получит

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С 1 мая 2022 года у некоторых категорий пенсионеров изменятся доплаты к пенсии.

По словам ведущего юриста Европейской юридической службы Оксаны Красовской, пересчет доплат коснется членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных категорий работников организаций угольной промышленности.

«Так, члены лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, получающие пенсии, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии. Их делают за счёт взносов, которые платят в ПФР организации, где трудятся представители этих профессий», - отметила Оксана Красовская в интервью Life.

Юрист указала, что право на такую доплату имеют пенсионеры, при наличии выслуги в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

«Если человек ушёл с работы по состоянию здоровья в должности, дающей право на назначение доплаты к пенсии, то стаж сокращается. Для мужчин необходимо не менее 20 лет, а для женщин — не менее 15 лет», - сообщила Красовская.

Юрист уточнила, что для получения доплаты человек должен уйти на пенсию именно с той должности, которая даёт на нее право. Что касается пенсионеров, которые работали в отдельных категориях угольной промышленности, то на прибавку могут рассчитывать люди, трудившиеся непосредственно полный рабочий день на подземных и открытых горных работах. При этом необходимый стаж должен составлять не менее 25 лет.

Ожидаются в мае и выплаты приуроченные ко Дню Победы. На них могут рассчитывать отдельные категории пенсионеров. Единой суммы нет, в некоторых регионах могут назначить дополнительные выплаты. С мая на удвоение фиксированной части пенсии могут рассчитывать и те пенсионеры, которые достигли возраста 80 лет.

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Источник — life.ru
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