13 апреля стало тяжелым днем для клиентов Сбербанка

Число 13 стало роковым для миллионов клиентов одного из крупнейших банков страны.
В среду, 13 февраля, в пресс-службе кредитного учреждения сообщили, что мобильное приложение Сбербанка было удалено из Google Play.
«Из-за введенных санкций мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play», – указано в заявлении.
Сотрудники банка успокоили клиентов. Ранее установленное приложение продолжит работать, никаких ограничений по его использованию нет.
Во второй половине дня стало известно о еще одной проблеме. Была ограничена бесконтактная оплата картами «Мир» через смартфоны технологией NFC с помощью SberPay.
«С 13 апреля ограничена оплата смартфонами NFC с помощью SberPay. Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис», - сообщили журналисту РИА Новости в банке. В call-центре пояснили, что это связано с «решением технического партнера».
Отмечается, что у клиентов Сбербанка по-прежнему сохраняется возможность платить смартфонами - для этого необходимо привязать карту «Мир» к Mir Pay или Samsung Pay. Также в банке посоветовали пользоваться любыми пластиковыми картами Сбербанка.
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Честно сказать - слов великого Русского языка не хватает, чтобы охарактеризовать работу Сбербанка!