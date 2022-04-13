Сетевое издание|18+|Среда|13 апр 2022|16:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

13 апреля стало тяжелым днем для клиентов Сбербанка

Печать
Telegram

Число 13 стало роковым для миллионов клиентов одного из крупнейших банков страны.

В среду, 13 февраля, в пресс-службе кредитного учреждения сообщили, что мобильное приложение Сбербанка было удалено из Google Play.

«Из-за введенных санкций мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play», – указано в заявлении.

Сотрудники банка успокоили клиентов. Ранее установленное приложение продолжит работать, никаких ограничений по его использованию нет.

Во второй половине дня стало известно о еще одной проблеме. Была ограничена бесконтактная оплата картами «Мир» через смартфоны технологией NFC с помощью SberPay.

«С 13 апреля ограничена оплата смартфонами NFC с помощью SberPay. Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис», - сообщили журналисту РИА Новости в банке. В call-центре пояснили, что это связано с «решением технического партнера».

Отмечается, что у клиентов Сбербанка по-прежнему сохраняется возможность платить смартфонами - для этого необходимо привязать карту «Мир» к Mir Pay или Samsung Pay. Также в банке посоветовали пользоваться любыми пластиковыми картами Сбербанка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ria.ru
0
0
0
 
Гость||

Честно сказать - слов великого Русского языка не хватает, чтобы охарактеризовать работу Сбербанка!

Гость||

Гость писал(a):

Честно сказать - слов великого Русского языка не хватает, чтобы охарактеризовать работу Сбербанка!
Ну это банк для бабушек (бабка банк),что с него взять.пенсию получить да комм.услуги оплатить,более в нём делать нечего.

Гость||

Наш моё все. Всякие NFC сам вырубаю. И трафик с батареей целее, и телефону легче.

Гость||

Нал. Дурацкое автоисправление.

Гость||

Кхххх, тьфу!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте