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В стране и мире

Права требования к группе «Руспетро» уйдут с молотка

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Банк непрофильных активов «Траст» продает на открытом аукционе права требования к нефтяной группе «Руспетро».

Торги на повышение цены пройдут на площадке Российского аукционного дома. Начальная цена лота составит 8,9 миллиарда рублей. Заявки принимаются до 10 июня, торги состоятся 16 июня.

Выручка группы «Руспетро» за 2021 год составила 3,5 миллиарда рублей, EBITDA - 1,2 миллиарда. Основной актив компании, ОАО «Инга», владеет лицензиями на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Также в «Руспетро» входит АО «Транс-Ойл» с лицензией на Пальяновский участок в ХМАО.

Извлекаемые запасы (АВС1+С2) всей группы «Руспетро» составляют 127 миллионов тонн нефти и 23 миллиарда кубометров газа, в 2021 году добыча нефти компанией достигла 118 тысяч тонн.

«Траст» - российский финансовый институт, основанный в июле 2018 года на базе Национального банка «Траст» (ПАО) путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Деятельность кредитной организации направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.

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