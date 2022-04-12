Минфин может прекратить выплаты по облигациям

12.04.2022 | 15:44

Выплаты по еврооблигациям, которые не доходят российским держателям, могут быть прекращены.

Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласилась с предложениями Минфина России и Банка России.

Ведомства рекомендовали прекратить выдачу разрешений на выплаты по еврооблигациям в порядке, определенном эмиссионной документацией, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

«Сейчас в связи с продолжающимися нарушениями прав российских держателей еврооблигаций со стороны международной расчетно-клиринговой системы, выплаты по еврооблигациям получают только те облигационеры, учет прав которых осуществляется в иностранной учетной системе. До российских же держателей еврооблигаций деньги не доходят», - указано на сайте Минфина РФ.

Преодолеть сложившиеся обстоятельства предлагается с помощью выработанных рекомендаций. В частности, следует производить выплаты раздельно.

«В пользу держателей, чьи права учитываются иностранной учетной системой, будут проводиться в прежнем порядке, - через иностранного платежного агента. В пользу держателей, чьи права учитываются в российской учетной системе, - через российского платежного агента в порядке, установленном Указом Президента РФ № 95 без использования счетов типа «С», - сообщили в пресс-службе.

Подкомиссией также рекомендовано в качестве альтернативного варианта обеспечения заемщиками интересов российских инвесторов осуществить их досрочный выкуп за рубли через российскую рыночную инфраструктуру.