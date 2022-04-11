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В стране и мире

Всемирный банк дал прогноз по экономике России в условиях санкций

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Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что ВВП России сократится на 11,2 процента в 2022 году из-за санкций и сокращения внутреннего спроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад банка об экономике региона Европы и Центральной Азии.

«По российской экономике будет нанесен очень сильный удар, и в 2022 году надвигается глубокая рецессия. Как ожидается, ВВП сократится на 11,2 процента, при этом в последующие два года будет мало восстановления. Домохозяйства будут глубоко затронуты кризисом, и, согласно прогнозу, дополнительно 2,6 миллиона человек окажутся за национальной чертой бедности», - говорится в докладе.

ВВП Украины может сократиться на 45,1 процента в зависимости от продолжительности конфликта на территории страны. По словам специалистов Всемирного банка, прогноз зависит от того, как будет проходить спецоперация России на Украине, а также от ответа мирового сообщества.

В целом в регионе Европы и Центральной Азии «в 2022 году объем производства сократится на 4,1 процента, что в два раза превышает экономический спад 2020 года, связанный с пандемией COVID-19», подчеркивается в докладе.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Украине поможет весь мир а России кто?

Гость||

в Чемодановке, Комсомольская, опять без воды. Говорят, рухнула новая водонапорная башня. Год простояла. Осталась одна. По субботам и воскресеньям уже третью неделю воды нет или капает каплями. В остальные дни течёт струёй со спичку. Не искупаться, не постирать. Что будет летом??? Снег растаял. Воду где добыть?

Имя: Гость
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