Всемирный банк дал прогноз по экономике России в условиях санкций

11.04.2022 | 09:56

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что ВВП России сократится на 11,2 процента в 2022 году из-за санкций и сокращения внутреннего спроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад банка об экономике региона Европы и Центральной Азии.

«По российской экономике будет нанесен очень сильный удар, и в 2022 году надвигается глубокая рецессия. Как ожидается, ВВП сократится на 11,2 процента, при этом в последующие два года будет мало восстановления. Домохозяйства будут глубоко затронуты кризисом, и, согласно прогнозу, дополнительно 2,6 миллиона человек окажутся за национальной чертой бедности», - говорится в докладе.

ВВП Украины может сократиться на 45,1 процента в зависимости от продолжительности конфликта на территории страны. По словам специалистов Всемирного банка, прогноз зависит от того, как будет проходить спецоперация России на Украине, а также от ответа мирового сообщества.

В целом в регионе Европы и Центральной Азии «в 2022 году объем производства сократится на 4,1 процента, что в два раза превышает экономический спад 2020 года, связанный с пандемией COVID-19», подчеркивается в докладе.