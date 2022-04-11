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В стране и мире

Силуанов пригрозил судами Западу в случае объявления дефолта

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Глава Минфина Антон Силуанов пригрозил, что Россия обратится в суды в случае объявлении Западом стране дефолта по неисполнению обязательств по евробондам. Об этом он заявил в интервью телеканалу РЕН ТВ.

«Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности», - сказал Силуанов.

По словам министра, были предприняты «все необходимые действия» для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Как считает глава Минфина, западные страны пытаются нанести удар по репутации РФ и хотят довести страну до дефолта.

Выплаты по внешнему долгу

В марте иностранные рейтинговые агентства, в частности Fitch, предполагали, что дефолт мог наступить еще несколько недель назад (с официальным объявлением через месяц). Однако тогда Россия смогла использовать валюту для выплат по внешнему госдолгу. Возможность для этого Москве предоставили США, которые сделали исключение для операций по обслуживанию госдолга.

Как заявлял глава Минфина Антон Силуанов, возможность выполнить обязательства по госдолгу в иностранной валюте не зависит от России, а сами средства у страны есть. Позже в интервью газете «Известия» он подчеркнул, что Россия показала себя как надежного заемщика и выполняет все свои обязательства по внешнему долгу.

Он заверил, что Москва расплачивается в той валюте, в которой производила заимствования, — в долларах. Он отметил, что ситуацию усложнили заморозки валютных счетов министерства и золотовалютных резервов Центробанка (ЦБ).

«Искусственный» дефолт

Оценивая вероятность реального дефолта в России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для этого нет никаких оснований, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Этот гений экономики вместе с главой центробанка профукали 300млр долларов бюджетных денег в банках европы изза санкций, не попытавшись или незахотев их вывысти перед операцией-ему верить-себя неуважать...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Об этом он заявил в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Докатился - уже самым желтушным каналам интервью даёт)))

Гость||

А пенза тут при чём?)))

Гость||

Он один из основных авторов хранения денег России на Западе ,которые практически подарили ,как сейчас выясняется врагам России.А может так изначально было задумано?

Гость||

В какой суд обращаться будет,в Басманный?...

Гость||

суды ну смешно же ребята, каким судом судите таким и вас будут как говорится в Библии, ведь могут не открыть, затянуть сроки не неадекватных, вынеси решение не устраивающее исца, в зависимости от настроения своего, мне кажется вообще слово суд сегодня дискредитировано в мире везде и не только у нас, а прав оказывается тот кто сильней просто

Гость||

Да, Антон, в суд обратись, скажи пусть санкции отменят потому что это не законно. И пусть 300 ярдов нам вернут.

Гость||

Сталин бы этим "гениям экономики" сам суд устроил и вынес вердикт.

Имя: Гость
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