Силуанов пригрозил судами Западу в случае объявления дефолта

11.04.2022 | 09:52

Глава Минфина Антон Силуанов пригрозил, что Россия обратится в суды в случае объявлении Западом стране дефолта по неисполнению обязательств по евробондам. Об этом он заявил в интервью телеканалу РЕН ТВ.

«Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности», - сказал Силуанов.

По словам министра, были предприняты «все необходимые действия» для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Как считает глава Минфина, западные страны пытаются нанести удар по репутации РФ и хотят довести страну до дефолта.

Выплаты по внешнему долгу

В марте иностранные рейтинговые агентства, в частности Fitch, предполагали, что дефолт мог наступить еще несколько недель назад (с официальным объявлением через месяц). Однако тогда Россия смогла использовать валюту для выплат по внешнему госдолгу. Возможность для этого Москве предоставили США, которые сделали исключение для операций по обслуживанию госдолга.

Как заявлял глава Минфина Антон Силуанов, возможность выполнить обязательства по госдолгу в иностранной валюте не зависит от России, а сами средства у страны есть. Позже в интервью газете «Известия» он подчеркнул, что Россия показала себя как надежного заемщика и выполняет все свои обязательства по внешнему долгу.

Он заверил, что Москва расплачивается в той валюте, в которой производила заимствования, — в долларах. Он отметил, что ситуацию усложнили заморозки валютных счетов министерства и золотовалютных резервов Центробанка (ЦБ).

«Искусственный» дефолт

Оценивая вероятность реального дефолта в России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для этого нет никаких оснований, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно.