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В стране и мире

Россияне удивили своими сбережениями за первые недели санкций

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Санкции введенные западными странами серьезным образом отразились на ценах в магазинах и жизни простых россиян.

Исследовательский холдинг «Ромир» в течение марта проводил еженедельные опросы. Сопоставив полученные данные сотрудники компании пришли к выводу, что потребители начали тратить свои заначки.

Эксперты отмечают, что россияне в первую очередь старались приобрести одежду, обувь, косметику и другие товары по старым ценам.

В начале марта подушка безопасности была у 56 процентов россиян, причем у 46 процентов из них в заначке были только рубли.

Большинству (41 процент) из тех, кто имел сбережения, их хватило бы не более чем на три месяца, 26 процентов — на полгода, 19 процентов — на год и только 14 процентов — более чем на год.

К концу марта в холдинге «Ромир» отметили следующие изменения. До 52 процентов снизилась доля имеющих запас средств. О том, что резерва хватит максимум на три месяца, сообщили 42 процента респондентов, на полгода — 33 процента, на год — 16 процентов, более чем на год — 9 процентов.

«В арсенале большинства покупателей достаточно ограниченное количество стратегий экономии во время кризисов. В первую очередь это поиск промопредложений, товаров со скидками, переключение на более дешевые аналоги и каналы продаж, например дискаунтеры. Все эти явления мы видим и в последний месяц», — выразил мнение в интервью «Известиям» руководитель исследовательского проекта «М-Пульс» холдинга «Ромир» Илья Кацнельсон.

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Источник — iz.ru
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