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В стране и мире

В Госдуме заявили об отмене ЕГЭ из-за дефицита бумаги

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Не первый год в России продолжаются разговоры от отмене ЕГЭ и необходимости возврата к прежней системе оценки знаний школьников.

По мнению некоторых родителей и педагогов, единый государственный экзамен разрушает отечественное образование и создает расслоение в обществе. Без репетиторов сдать ЕГЭ очень сложно. Средств у многих родителей на них не хватает. Соответственно, и в вуз поступить может не каждый выпускник средней школы.

В Госдуме призвали не тянуть время с переходом на обычные экзамены. В противном случае у выпускников учебных заведений из небольших городов и населённых пунктов могут возникнуть реальные проблемы.

«Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ, а в след за этим осложнит поступление выпускников в вузы. Чтобы снизить «градус напряжённости», предлагаю в этом году сделать ЕГЭ добровольным, а вступительную кампанию провести на основе результатов обычных экзаменов», - написал в свое telegram-канале депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов.

По его словам, ситуация с нехваткой бумаги в образовательных учреждениях продолжает усугубляться. А это ставит под сомнение проведение ЕГЭ. Закупать по нынешним баснословным ценам, которые достигают 1800 рублей за пачку в 500 листов, региональные Минобры и муниципальные отделы образования не могут.

«Уже предвижу: особо ушлые чиновники начнут «напрягать» учителей и требовать, чтобы они приобретали бумагу за свои деньги… Такова вот ценность единого государственного экзамена. Нет бумаги – нет ЕГЭ… ЕГЭ – это самое настоящее проклятие российского образования», - выразил мнение парламентарий.

Ранее эксперты портала «Объясняем.РФ» заявили, что в 2022 году проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах возвращается в «доковидный» формат. Экзамены пройдут во всех регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Выборы отмените пожалуйста отмените этот спектакль хоть из за бумаги

Гость||

На святое покусился?

Гость||

Главное чтобы туалетная не пропала

Гость||

У каждого свои приоритеты...

Имя: Гость
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