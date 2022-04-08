Сбербанк ввел ограничения на переводы

08.04.2022 | 17:39

Один из крупнейших банков страны ввел ограничения на переводы валюты. Теперь клиенты Сбербанка не смогут осуществить трансакции в другие страны.

«Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», - цитирует сообщение ТАСС.

По информации издания, кредитное учреждение прекратило выполнять подобные операции в связи с санкционными ограничениями еще с 7 апреля.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиентов организации в полном объеме, вместе с комиссией.

«Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений», - сообщили в пресс-службе.

6 апреля Соединенные Штаты дополнили список лиц и организаций, против которых были введены санкции. Сбербанк и Альфа-банк оказались в SDN-списке. Теперь с банками, а также со всеми структурами, в которых они владеют более чем 50 процентами, запрещено иметь дело американским физлицам и компаниям.