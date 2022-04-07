Врачей предупредили о дефиците иностранных препаратов от астмы

07.04.2022 | 12:36

В telegram-канале «База» появилась информация, что российских врачей предупредили о прекращении поставок в страну иностранных препаратов от астмы.

Якобы в столичные медицинские учреждения пришло письмо от заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой с просьбой по возможности закупить препараты «Беродуал», «Атровент» и «Будесонид».

Первое время врачи считали, что дефицит этих лекарств связан с ажиотажным спросом. После письма Голиковой они предположили, что эти препараты, возможно, больше не будут ввозить в Россию.

«Беродуал», «Атровент» и «Будесонид» используют для лечения астмы, дыхательных путей и лёгких. В случае их отсутствия пациентам придётся применять аналоги или дженерики, которые, по мнению некоторых российских врачей, хуже.

Ранее об исчезновении препарата для лечения бронхиальной астмы сообщали фармацевты Новокузнецка, жаловались на отсутствие «Эуфиллина» — недорогого препарата для астматиков, в Омске.

По информации «Базы», российским врачам не хватает ряда препаратов для проведения профилактических прививок, которые включены в национальный календарь.