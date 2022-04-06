США ввели полные санкции против Сбербанка: чем это грозит

06.04.2022 | 22:33

Соединенные Штаты дополнили список лиц и организаций, против которых введены санкции. Теперь в него попали премьер-министр России Михаил Мишустин, ещё 17 лиц, 50 компаний, среди которых Сбербанк и Альфа-банк.

Кредитные учреждения оказались в SDN-списке. Теперь с банками, а также со всеми структурами, в которых они владеют более чем 50 процентами, будет запрещено иметь дело американским физлицам и компаниям. А все активы, где им принадлежит контроль, будут заблокированы.

«Блокирующие санкции предусматривают заморозку активов банков и запрет для американских компаний вести с ними бизнес. Поэтому есть большая вероятность, что приложения из App Store уберут. Здесь есть легальные тонкости, но, скорее всего, Apple не будет экспериментировать — слишком высок риск», - приводит слова Виктора Достова, эксперта Национальной технологической инициативы по цифровым финансам, РИА Новости.

Владельцы устройств Apple смогут пользоваться мобильным банком через веб-браузеры, а владельцы устройств на Android - скачивать приложения напрямую с сайтов банков, считает Достов.

В пресс-службе Сбербанка оперативно отреагировали на введение ограничений со стороны США и успокоили клиентов.

«Сбербанк продолжает работать в штатном режиме. Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям», - отметили в банке.

Напомним, ранее под полные блокирующие санкции США попали еще пять российских банков: ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Новикомбанк и Совкомбанк