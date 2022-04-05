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В стране и мире

Биолог назвал ключевое отличие стелс-омикрона

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Между стелс-омикроном, который является подвидом омикрон-штамма BA.2, и омикроном нет большой разницы, рассказал «Ленте.ру» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков. Тем не менее, по его словам, новый подвид имеет ключевое отличие от исходного варианта COVID-19.

«Он более заразный, чем исходный омикрон, то есть быстрее распространяется, чем тот вариант, который был до этого, а по болезнетворности приблизительно такой же. С точки зрения беспокойства — я бы не стал особо паниковать, потому что ничего это не изменяет. Просто один штамм меняется на другой, при этом не возрастает смертность, не возрастает количество серьезных симптомов у людей», — объяснил биолог.

В том, что стелс-омикрон по количеству заражений сейчас вытесняет предыдущий вариант, по мнению Чумакова, нет ничего удивительного, так как он успешно конкурирует с ним именно благодаря тому, что быстрее распространяется.

Ранее руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина сообщила, что доля стелс-омикрона в России выросла до 80 процентов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

это кому интерерсно?

Гость||

Уже не актуально

Гость||

Вирус же прошел?Когда маски отменят?к 9 мая?

Гость||

В июле например Петр Михайлович говорил так.

«У нас в США даже спрашивать, привился ты или нет, никто не имеет права!»

Не верите? вот вам прямая ссылочка на интервью В общем, ждем. "У нас в США" теперь "у нас в России". Очередной Стивен Сигал прибыл на поддержку.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Гость||

А если бы не война может и ковида не было?

Имя: Гость
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