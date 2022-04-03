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В стране и мире

У государства закончились деньги на одну из программ поддержки

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В августе 2020 года в стране была запущена программа туристического кешбэка. Так в период пандемии коронавирусной инфекции правительство России решило поддержать граждан и отечественную туристическую индустрию.

Граждане, которые предпочитали отдых на родине, могли рассчитывать на частичный возврат своих средств. При оплате путевки с помощью карты платежной системы «МИР», россияне получали кешбэк до 20 процентов от стоимости тура.

Программа была признана успешной и несколько раз возобновлялась. В 2022 году она стартовала с 15 марта и должна была продлиться до 30 апреля. Однако в пресс-службе Ростуризма сообщили, что программа будет завершена досрочно

«Текущее дополнительное окно продаж было запущено как антикризисная мера и стало возможным благодаря решению правительства. После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства на поддержку доступных путешествий по стране весной и в начале лета. Также эта мера позволила поддержать бизнес и занятость в отрасли в текущих непростых условиях», - рассказала глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, за период с 14 марта туры и проживание в отелях с кешбэком приобрели 500 тысяч человек. Но дополнительные средства, которые были выделены на программу, скоро будут выбраны, поэтому окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось.

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Гость||

Нефть плохо продаётся? Печалька

Гость||

А как же обещанная помощь всем, всем!

Гость||

И что ни слово, то американский сленг.Как папуасы набрали западный оберток от конфет и боимся от них отказаться.

Имя: Гость
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