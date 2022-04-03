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В стране и мире

Актуально как никогда: три способа снизить квартплату

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Санкционная политика стран Запада отразилась на жизни простых россиян. Цены на продукты питания и услуги продолжают устанавливать рекорды, а заработная плата и пенсия не успевают расти так, чтобы покрыть увеличивающиеся расходы на самое необходимое.

В правительстве РФ готовят инициативу, которая направлена на заморозку увеличения в 2022 году платы за коммунальные услуги. Напомним, с 2013 года тарифы на ЖКУ в нашей стране индексируются раз в год с 1 июля.

И пока одни россияне стараются экономить электричество и воду, чтобы снизить потребление ресурсов, а значит разгрузить фонд оплаты ЖКУ, другие граждане пытаются найти иные способы сохранения своих денег.

Эксперты Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость и Национального жилищного конгресса раскрыли россиянам несколько простых, но вполне реальных способов сэкономить.

Например, в одном из жилых комплексов Омска жители убирают каждый на своем этаже. Это позволило не только не повышать тариф на содержание общего имущества, но и немного его снизить.

Эксперты назвали и еще два способа. Жители могут получать доход от размещения на здании рекламы. Это особенно актуально, если дом находится в центре города. Можно заработать и на сдаче в аренду общедомового имущества, а полученные доходы направлять на содержание дома, тем самым снизить тариф для собственников.

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