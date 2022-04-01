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В стране и мире

В Госдуме хотят лишить бежавших артистов жалования и должностей

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В Государственной думе РФ предложили прекратить обеспечивать артистов, которые уехали из страны, отреклись от России или позволили себе негативные высказывания в адрес государства из-за специальной операции на Украине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что многие артисты стараются поддерживать пострадавших в результате спецоперации россиян. Они регулярно выступают перед ранеными.

«У нас много талантливых людей. Правильно, когда артисты поддерживают наших военнослужащих. Но есть те, кто убежал в другие страны, в теплые края - переждать. А еще хуже - вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто-то - в погоне за деньгами, кто-то - с желанием сохранить престижные концертные площадки. Как та же Анна Нетребко. Иначе как предательством это не назовешь», - выразил свое мнение политик.

По словам Вячеслава Володина, в Государственной думе РФ будет внимательно изучен вопрос по поводу наказания для таких артистов.

«Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит, у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер. Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну», - заявил Володин.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Правильно

Гость||

Себя бы лучше рассмотрели бы! Свою недвижимость счета за границей а также двойные гражданства депутатов и виды на жительства в недружеских нам странах!

Хромой Гончар||

Давно пора.

Гость||

Конечно подло вести себя так Когда наши солдаты там а дети депутатов за границей!

Гость||

Про Родину вспомнили, а почему дети чиновников - не на Родине, а? Чиновников когда жалованья лишат?

Гость||

Лицемеры! У самих по два гражданства это они не хотят рассматривать?

Гость||

Когда государство забывает, что его основная и единственная функция - это обслуживание своих граждан и защита их личных интересов, то любая религия или идеология превращает жизнь простых людей в перманентный кошмар, простирающий свои мертвенные щупальца во все закоулки человеческой жизни от колыбели до могилы". (Борис Кригер "Южные кресты")

Гость||

да им то, если там приняли, это мы народная масса там не нужна если только пиццу разностить а певцов они пригреют

Гость||

Подлость не имеет границ поэтому все дети депутатов живут за границей а поэтому перевести стрелки лучше на других лучше на артистов например!

Гость||

Я тоже народ . Меня артисты точно не предали. В моем списке предателей совсем другие люди.

Гость||

Полностью поддерживаю! Сейчас очень сложное время, когда все нам нужно держаться вместе. поддерживая друг друга, а не удирать как крысы ради куска колбасы.

Гость||

Гость писал(а):

> Полностью поддерживаю! Сейчас очень сложное время, когда все нам нужно

> держаться вместе.

Скованные одной цепью?

Гость||

Гость писал(a):

Полностью поддерживаю! Сейчас очень сложное время, когда все нам нужно держаться вместе. поддерживая друг друга, а не удирать как крысы ради куска колбасы
для кого сложное для тебя, твоих хозяеив? для тех кто уехал оно теперь точно не сложное

Гость||

За двойное гражданство другой страны и вида на жительства депутатов надо лишать мандата и гнать поганой метлой из думы!

Гость||

А где Лидин?

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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