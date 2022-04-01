В Госдуме хотят лишить бежавших артистов жалования и должностей

01.04.2022 | 15:57

В Государственной думе РФ предложили прекратить обеспечивать артистов, которые уехали из страны, отреклись от России или позволили себе негативные высказывания в адрес государства из-за специальной операции на Украине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что многие артисты стараются поддерживать пострадавших в результате спецоперации россиян. Они регулярно выступают перед ранеными.

«У нас много талантливых людей. Правильно, когда артисты поддерживают наших военнослужащих. Но есть те, кто убежал в другие страны, в теплые края - переждать. А еще хуже - вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто-то - в погоне за деньгами, кто-то - с желанием сохранить престижные концертные площадки. Как та же Анна Нетребко. Иначе как предательством это не назовешь», - выразил свое мнение политик.

По словам Вячеслава Володина, в Государственной думе РФ будет внимательно изучен вопрос по поводу наказания для таких артистов.

«Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит, у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер. Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну», - заявил Володин.