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В стране и мире

Украина обстреляла территорию России

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Украинские войска обстреляли нефтебазу в российском Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что два боевых вертолета ВСУ зашли на территорию России на низкой высоте.

Глава области заверил, что населению ничего не угрожает.

Последствия обстрела

В МЧС России уточнили агентству ТАСС, что огонь охватил резервуары с топливом. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, спасатели пытаются не допустить перехода огня на соседние с горящими резервуары.

По словам Гладкова, пострадали два сотрудника нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает.

Власти начали расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в безопасный район. Позднее Гладков уточнил, что граждане размещены в спорткомплексе «Белгород Арена». После ликвидации возгорания они смогут вернуться домой.

В компании «Роснефть» сообщили «Ленте.ру», что с территории нефтебазы произведена эвакуация персонала. На место выехал заместитель главного исполнительного директора компании. Осуществляется взаимодействие с МЧС и правоохранительными органами.

Очередное ЧП

29 марта в районе села Красный Октябрь под Белгородом прогремели взрывы. Жертв и пострадавших среди жителей не было. Разрушений на территории поселка нет. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор.

23 марта стало известно, что выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался в селе Белгородской области, в результате происшествия пострадали жители ближайших сел. «Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие», — подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков. В населенных пунктах Журавлевка и Нехотеевка ввели режим ЧС. На следующий день 178 жителей этих сел, расположенных возле границы с Украиной, были вывезены в Белгород. Часть из них уехала к родственникам, остальные находятся в пункте временного размещения.

Тогда же стало известно о гибели военного священника, протоиерея Олега Артемова, который попал под обстрел со стороны украинских военных в Журавлевке. Позднее президент России Владимир Путин посмертно наградил священника орденом Мужества.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Хорошо, что не девяностые и хорошо , что войны нет, правда, господа-путинисты?

Гость||

Сносить города в чужой стране это как бы нормально сейчас?

Я правильно понимаю?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Наш буртас.

Гость||

А причиной обстрела не являются ли события с 24 февраля.

Или это очередной "акт агрессии украинской военщины"?

ПРосьба уточнить в статье для более разностороннего освещения.

Гость||

Главный вопрос - как это было вообще возможно?

Гость||

Гость писал(а):

> Сносить города в чужой стране это как бы нормально сейчас?

> Я правильно понимаю?

Сносить полностью военные объекты (демилитаризация) и укрофашистов.

Гость||

Гость писал(а):

> Главный вопрос - как это было вообще возможно?

Надо было в 2014г., а не через 8 лет.

Гость||

С русскими фашистами так и надо!

Гость||

А как же так я вообще не въеду а граница на замке? А где ПВО России? Эдак и до Пензы могут долететь на малой высоте тут всего 700 км ?

Гость||

Гость писал(а):

> А как же так я вообще не въеду а граница на замке? А где ПВО России? Эдак

> и до Пензы могут долететь на малой высоте тут всего 700 км ?

За задницу свою страшно?

Других пусть убивают, но не меня?

Гость||

Гость писал(а):

> А как же так я вообще не въеду а граница на замке? А где ПВО России? Эдак

> и до Пензы могут долететь на малой высоте тут всего 700 км ?

У вертолётов малая дальность полётов. Это вам не самолёты.

Гость||

Украинцы свою родину защищают!молодцы!

Гость||

Гость писал(a):

Сносить полностью военные объекты (демилитаризация) и укрофашистов.
Посмотри на "освобожденные" города, демилитаризатор фашистов. По первому каналу не показывабт что от них осталось? Освобожденные радостно встречают освободителей цветами и хлебом-солью?

Гость||

Предательство в ПВО, к сожалению!

Приграничная территория родственники друзья с обеих сторон.

Гость||

Гость писал(a):

За задницу свою страшно?
за свою не сколько а вот за внуков переживаю

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Имя: Гость
Комментарий:

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