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В стране и мире

Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными странами»

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Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами», - заявил Путин в ходе совещания по развитию пострадавшей от санкций авиаотрасли в России.

Согласно указу, чтобы приобрести российский природный газ такие государства должны будут открыть в банках России рублевые счета, с них будет вестись оплата за голубое топливо. Новый порядок расчета вступит в силу с 1 апреля.

При этом Путин подчеркнул, что Россия посчитает неисполнением обязательств по контрактам, если «недружественные страны» откажутся платить за газ в рублях.

Президент России Путин объявил о прекращении продажи газа за доллары и евро 23 марта. С этого момента российская сторона не раскрывала механизм будущей оплаты, ограничиваясь констатацией, что без рублей газа Европа не получит.

Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что Евросоюз отказывается от выполнения требований России по оплате газа в рублях. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сочла решение России рассчитываться за газ в рублях попыткой обойти введенные Западом санкции.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

а дальше что? поставлять бесплатно

Гость||

Не понятно?

Это уже победа?

Когда жеж америка с европой сдохнет-то?

Имя: Гость
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