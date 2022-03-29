Против крупнейшего производителя сахара возбудили дело из-за высоких цен

29.03.2022 | 11:47

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крупнейшего в России производителя сахара, компании «Продимекс», сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что в ходе антикартельных проверок, проведенных специалистами ФАС, выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. «Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией «Продимекс» деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса», - говорится в сообщении.

17 марта ФАС объявляла, что проведет антикартельные проверки крупнейших в стране производителей сахара в условиях его резкого подорожания. Помимо «Продимекса», проверки должны были пройти в компаниях «Русагро», «Доминант» и «ЧеховСахар», а также «Cоюза сахаропроизводителей России».

24 марта ведомство возбудило дела в отношении торговых сетей «Пятерочка» (входит в X5 Group) и «Магнит» из-за «значительных запасов» сахара на складах, которые не поставлялись в магазины. Таким образом компании поддерживали ажиотажный спрос, считает ФАС.