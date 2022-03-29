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В стране и мире

Против крупнейшего производителя сахара возбудили дело из-за высоких цен

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крупнейшего в России производителя сахара, компании «Продимекс», сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что в ходе антикартельных проверок, проведенных специалистами ФАС, выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. «Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией «Продимекс» деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса», - говорится в сообщении.

17 марта ФАС объявляла, что проведет антикартельные проверки крупнейших в стране производителей сахара в условиях его резкого подорожания. Помимо «Продимекса», проверки должны были пройти в компаниях «Русагро», «Доминант» и «ЧеховСахар», а также «Cоюза сахаропроизводителей России».

24 марта ведомство возбудило дела в отношении торговых сетей «Пятерочка» (входит в X5 Group) и «Магнит» из-за «значительных запасов» сахара на складах, которые не поставлялись в магазины. Таким образом компании поддерживали ажиотажный спрос, считает ФАС.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну чё, может мы штраф на месте заплатим?

Гость||

Магазин Атак на Гпз 21.02 привезли сахар по 79.90,сегодня 28.02 сахар 99.90.и ни кто ни кого не штрафует!!!

Гость||

Одни отчеты о проделанной работе.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крупнейшего в России производителя сахара, компании «Продимекс», сообщается на сайте ведомства.
Самый скрытный бизнесмен России

Основал "Продимекс" 53-летний уроженец Пензы Игорь Худокормов. По разным оценкам, он сейчас владеет 61–81% акций агрохолдинга. Худокормова называют самым скрытным бизнесменом России. Он не дал ни одного интервью, ничего не известно о его семье, почти ничего — о биографии. В 2019-м Игорь Худокормов стал № 177 в рейтинге Forbes с состоянием $600 млн.Об Игоре Худокормове пишут, что он "военный, выпускник Ленинградского железнодорожного военного училища. Худокормов должен был получить диплом примерно в 1990 году, а уже в 1992-м занялся бизнесом. Его партнёры по "Продимексу" — тоже бывшие офицеры и, скорее всего, сослуживцы. Речь о гендиректоре Викторе Алексахине, миноритарных акционерах Виталии Цандо и Владимире Пчёлкине. Ещё топ-менеджером в "Продимексе" трудился сын замминистра МВД РФ Дениса Зубова. В 2004 году Игорь Худокормов купил у высокопоставленного силовика долю в офшорной компании The Monumental Property Company, фигурировавшей в "Панамском досье".

Согласно базе СПАРК, первым бизнесом Игоря Худокормова стала пензенская торговая фирма "Росса". Её создал в 1991 году Вячеслав Худокормов — отец миллиардера. Худокормов-старший работал в управляющей компании "Тройка диалог" — скандальной инвестиционной конторе, которую обвиняли в отмывании, обналичивании и нелегальном выводе из России $5 млрд. Вячеслав Худокормов председательствовал в правлении дачного товарищества "Палица-2012" на Рублёво-Успенском шоссе. Юрлица сейчас нет. Но роскошные особняки остались и находятся, судя по карте, на территории элитного закрытого посёлка КП "Молодёново". Стоимость домов — от 200 млн рублей."Читайте: "Сладкий бизнес: Как живёт крупнейший сахарный магнат России".

Гость||

Гость писал(a):

Магазин Атак на Гпз 21.02 привезли сахар по 79.90,сегодня 28.02 сахар 99.90.и ни кто ни кого не штрафует!!!
А в Магните сахара нет, от слова совсем! Сволочи!

Гость||

С чего вдруг?через 1,5 месяца заметили?А за чем власть начала цены регулировать?ни из за этого ли все последствия?

Гость||

А в Магнитах вообще с началом ажиотажного спроса что сахара, что соли не найти. Прокладки с памперсами, прости господи, и те расхватали. Или может они тоже в закромах хранятся? Зато другие магазины на них резко взвинтили цены.

Гость||

В 5-ке вчера видел по 87. Спасибо фассу. Усе стабилизировалось.

Гость||

А гречки нет, вы о ней что молчите или уже не питаетесь ей, надоела?

Гость||

В Магните есть и соль и сахар. Гречки полно в Скидкино. Зачем врать? Цены, действительно, повышены

Гость||

Цены повышены, так и жрать будут сами магнитеры. Народ набрался, сколько надо той гречки и сахара.

Имя: Гость
Комментарий:

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