Сетевое издание|18+|Понедельник|28 мар 2022|15:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Российские рестораны столкнулись с проблемами в поставках продуктов

Печать
Telegram

Российские рестораны и кафе столкнулись с проблемами в поставках продуктов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Федерацию рестораторов и отельеров России.

Там сообщили, что перебои возникли с поставками овощей, салатов и некоторых видов рыб.

Так, гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный подтвердил наличие сложностей с закупкой некоторых видов продуктов, в их числе соусы, сиропы, пасты. Владелец бренда «Якитория» Александр Муратов рассказал, что некоторые партнеры остановили пооставки. Кто-то внес изменения в условия работы, сократив период отсрочки по платежам или отменив ее совсем.

В Ginza Project Moscow подтвердили сложности с поставками, но не уточнили, о какой именно продукции идет речь.

В холдинге Tigrus Group (заведения «Остериа Марио», «Швили», «Зест», «Бар BQ») сообщили о брони продуктов у поставщиков на несколько месяцев вперед, в том числе импортные алкоголь, оливковое масло, оливки, что помогло избежать перебоев.

Также российские рестораторы сообщили о значительных повышениях закупочных цен. Как рассказал Муратов, на некоторые категории они повысились на 30-80 процентов. По его словам, сильнее всего изменилась закупочная цена на алкоголь. Подгорный пояснил, что на фоне роста цен от ряда закупок приходится отказываться и искать других поставщиков.

Ранее Генпрокуратура России занялась проверкой фактов незаконного увеличения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены. Уточняется, что увеличение цен зафиксированы со стороны отдельных участников рынка, а также в различных интернет-магазинах.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

Санкции, грит , нам только на пользу. В СССР , грит, калоши только делали. Никто из советских начальников, грит, не работали так интенсивно , как мы с дмитрием анатоличем

Гость||

penzainform.ru писал(a):

пооставки
оочень жаль

Гость||

Вот дурень Олег Подгорный,я в шоколаднице могу такое натворить из наших продуктов,что этот дурак язык проглотит... А овощи и фрукты и рыба вырости и налови ,поверь не хуже будет..

Гость||

и налови

Представляю суши с карасями или щукой

Гость||

И без рестораций проживём если что. Глеб Егорыч, а что можно заказать в ресторане на 100 руб., как что Ваня, чашечку кофЕ, бутылку минеральной воды..и всё?, всё, а ты хочешь позавтракать там на 100 руб.?

Гость||

Было дорого, а будет ещё дороже, ресторан не нашего поля ягода, нам бы блинцов, пирогов с мясом и то дело.

Гость||

С блинцов и пирогов жопа растет

Гость||

Смотря у кого, некоторые вкушают по десятку за раз, а в нормальном теле, не в коня корм.

Гость||

А кто ходил по ресторанам то и по повышенным ценам ходит,Но скор будем как в музей ходить с такими ценами

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте