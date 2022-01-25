В России введены электронные полисы ОМС

25.01.2022 | 12:18

В России с 2022 года введены цифровые полисы обязательного медицинского страхования (ОМС), а граждане могут поменять страховую медорганизацию на госуслугах.

В конце прошлого года на Всероссийском конгрессе пациентов министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал, что одним из сервисов, который будет реализован в ближайшем будущем, станет цифровой медицинский полис.

«Это еще одна инновация, которая позволит иметь при обращении в медицинскую организацию быструю и удобную коммуникацию. С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС», — рассказал Мурашко.

С 2022 года новорожденным выдается электронный полис ОМС, он формируется автоматически сразу после того, как в Едином государственном реестре ЗАГС появляется электронное свидетельство о рождении на ребенка. Детский электронный полис ОМС доступен родителям в личном кабинете на портале госуслуг.

А взрослые россияне с текущего года могут выбрать или поменять страховую медицинскую организацию онлайн. Гражданину необходимо подать заявление на госуслугах. Например, мать может поменять страховую медорганизацию своему ребенку, которую при рождении ему назначил территориальный фонд ОМС.