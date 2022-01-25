Пенсионеров предупредили об уголовной ответственности

25.01.2022 | 09:37

Российские пенсионеры имеют право на выплаты и социальные пособия, а некоторые из них на пенсию по разным основаниям. Кандидат юридических наук Ирина Сивакова предупредила пожилых людей, что обман Пенсионного фонда России может повлечь уголовную ответственность.

Как пояснила эксперт, некоторым пожилым гражданам грозит уголовная ответственность по статье мошенничество. Так, например, если пенсионер по линии МВД обращается в ПФР за пенсией по старости, умалчивая, что уже получает ведомственное обеспечение за выслугу лет, то ему придётся не только вернуть ранее полученные средства, но он может получить ещё и судимость, сообщает ИА DEITA.RU.

Проблемы с законом у пенсионера могут начаться и в том случае, если он выйдет на пенсию, а потом устроится на работу. В случае трудоустройства при получении пенсионных выплат гражданин обязан сообщить в ПФР, что он начал трудовую деятельность.

Эксперты подчеркивают, что на скамью подсудимых может привести и незаконное получение социальных доплат. В некоторых случаях, например, когда достигнут установленный законом пенсионный возраст, но выплаты не доходят до положенного по закону минимума, граждане получают социальную доплату и должны ее лишиться в случае трудоустройства.

В случае сокрытия информации таким людям грозит не только взыскание переплаты, но и уголовное дело.