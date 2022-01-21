В ПФР прокомментировали разовую февральскую выплату пенсионерам

21.01.2022 | 12:59

Многие российские пенсионеры были удивлены, когда узнали о новой единовременной выплате пожилым людям, сообщает портал PNZ.RU.

В социальных сетях и мессенджерах во второй половине января начала распространяться информация, якобы пенсионеры в феврале 2022 года должны получить материальную помощь от государства.

По сведениями одних источников, она должна составить 5 000 рублей, другие утверждали, что пожилым людям выплатят 10 000 рублей.

Пенсионеры решили выяснить правдивость информации у специалистов Пенсионного фонда России через официальные страницы различных отделений ведомства в соцсетях. В частности, один из пенсионеров поинтересовался, правда ли, что с 1 февраля всем пожилым гражданам дадут «подарочные» пять тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.

Сотрудники ПФР прокомментировали сообщения в новых единовременных выплатах. В ведомстве указали, что у них нет такой информации.

«Такой выплаты на данный момент нет», - заявили в Пенсионном фонде России.