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В ПФР прокомментировали разовую февральскую выплату пенсионерам

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Многие российские пенсионеры были удивлены, когда узнали о новой единовременной выплате пожилым людям, сообщает портал PNZ.RU.

В социальных сетях и мессенджерах во второй половине января начала распространяться информация, якобы пенсионеры в феврале 2022 года должны получить материальную помощь от государства.

По сведениями одних источников, она должна составить 5 000 рублей, другие утверждали, что пожилым людям выплатят 10 000 рублей.

Пенсионеры решили выяснить правдивость информации у специалистов Пенсионного фонда России через официальные страницы различных отделений ведомства в соцсетях. В частности, один из пенсионеров поинтересовался, правда ли, что с 1 февраля всем пожилым гражданам дадут «подарочные» пять тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.

Сотрудники ПФР прокомментировали сообщения в новых единовременных выплатах. В ведомстве указали, что у них нет такой информации.

«Такой выплаты на данный момент нет», - заявили в Пенсионном фонде России.

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Источник — pnz.ru
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Гость||

ПФР как всегда на высоте - ничего не знают. Самый никчемный фонд, офисов понастроили, сотрудников понабрали. Работа "кипит".

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