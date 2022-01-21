В ПФР прокомментировали разовую февральскую выплату пенсионерам

Многие российские пенсионеры были удивлены, когда узнали о новой единовременной выплате пожилым людям, сообщает портал PNZ.RU.
В социальных сетях и мессенджерах во второй половине января начала распространяться информация, якобы пенсионеры в феврале 2022 года должны получить материальную помощь от государства.
По сведениями одних источников, она должна составить 5 000 рублей, другие утверждали, что пожилым людям выплатят 10 000 рублей.
Пенсионеры решили выяснить правдивость информации у специалистов Пенсионного фонда России через официальные страницы различных отделений ведомства в соцсетях. В частности, один из пенсионеров поинтересовался, правда ли, что с 1 февраля всем пожилым гражданам дадут «подарочные» пять тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.
Сотрудники ПФР прокомментировали сообщения в новых единовременных выплатах. В ведомстве указали, что у них нет такой информации.
«Такой выплаты на данный момент нет», - заявили в Пенсионном фонде России.
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ПФР как всегда на высоте - ничего не знают. Самый никчемный фонд, офисов понастроили, сотрудников понабрали. Работа "кипит".