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В Минздраве отказались публиковать данные о смертности среди привитых

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Вакцина от коронавируса способна создать устойчивый иммунитет к COVID-19. При этом специалисты отмечают, что препараты от коронавируса не являются абсолютной панацеей. Говоря о защитном эффекте вакцинации, люди часто путают заражение и заболевание, сообщает PNZ.RU.

«Ни одна вакцина не может защитить от заражения — попадания вируса на чувствительные ткани и его проникновения внутрь клеток. Прививка не создает вокруг человека силового поля, которое не пропускает вирусы, и, если вакцинированный встретится с больным ковидом, когда тот активно распространяет вокруг себя вирусные частицы, и достаточно долго пообщается с ним в помещении без маски и соблюдения дистанции, вирусные частицы неизбежно попадут на слизистые», - рассказала молекулярный биолог Ирина Якутенко.

Даже если привитый человек заболеет, вероятность развития осложнений и тяжелого течения заболевания будет практически равна нулю, заявляют врачи.

При этом в Министерстве здравоохранения России продолжают хранить молчание и не раскрывают статистику о количестве смертей среди лиц, вакцинированных против COVID-19.

Депутат Государственной думы РФ от «Новых людей» Владимир Плякин попытался узнать информацию и отправил соответствующий запрос в Минздрав. Ответ на него он опубликовал в своем telegram-канале.

«Публикация сведений о количестве смертей среди лиц, вакцинированных против COVID, нецелесообразна, поскольку такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией. Также они могут вызвать негативное отношение к вакцинации», — сообщили в Минздраве.

В ответ на запрос указано, что «нежелательные реакции после проведения вакцинации регистрируются в 0,018% случаев». «Информации, указывающей на проблемы после вакцинации, нет. А зафиксированные нежелательные реакции и их частота не выходят за рамки инструкций по их медицинскому применению».

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Источник — pnz.ru
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Гость||

Слышал такую инфу, что не могут сказать, потому что просто не ведут статистику. То есть, просто нет системы сбора данных как за рубежом. Правда или нет, не знаю. Но считаю, что люди должны знать эти данные.

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