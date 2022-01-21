В Минздраве отказались публиковать данные о смертности среди привитых

21.01.2022 | 22:06

Вакцина от коронавируса способна создать устойчивый иммунитет к COVID-19. При этом специалисты отмечают, что препараты от коронавируса не являются абсолютной панацеей. Говоря о защитном эффекте вакцинации, люди часто путают заражение и заболевание, сообщает PNZ.RU.

«Ни одна вакцина не может защитить от заражения — попадания вируса на чувствительные ткани и его проникновения внутрь клеток. Прививка не создает вокруг человека силового поля, которое не пропускает вирусы, и, если вакцинированный встретится с больным ковидом, когда тот активно распространяет вокруг себя вирусные частицы, и достаточно долго пообщается с ним в помещении без маски и соблюдения дистанции, вирусные частицы неизбежно попадут на слизистые», - рассказала молекулярный биолог Ирина Якутенко.

Даже если привитый человек заболеет, вероятность развития осложнений и тяжелого течения заболевания будет практически равна нулю, заявляют врачи.

При этом в Министерстве здравоохранения России продолжают хранить молчание и не раскрывают статистику о количестве смертей среди лиц, вакцинированных против COVID-19.

Депутат Государственной думы РФ от «Новых людей» Владимир Плякин попытался узнать информацию и отправил соответствующий запрос в Минздрав. Ответ на него он опубликовал в своем telegram-канале.

«Публикация сведений о количестве смертей среди лиц, вакцинированных против COVID, нецелесообразна, поскольку такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией. Также они могут вызвать негативное отношение к вакцинации», — сообщили в Минздраве.

В ответ на запрос указано, что «нежелательные реакции после проведения вакцинации регистрируются в 0,018% случаев». «Информации, указывающей на проблемы после вакцинации, нет. А зафиксированные нежелательные реакции и их частота не выходят за рамки инструкций по их медицинскому применению».