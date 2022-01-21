В стране и мире

Россияне могут получить компенсацию на погашение ипотеки

Печать

С 1 января согласно постановлению правительства РФ № 2390 от 22 декабря 2021 года гражданам России, являющимся заемщиками по ипотечному жилищному кредиту, предоставлена возможность направлять электронное заявление на погашение ипотеки.

Сделать это могут те россияне, у кого в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий и последующие дети.

Граждане РФ должны подать заявление дистанционно через Единый портал госуслуг. В рамках федеральной программы им будет выделено на полное или частичное погашение ипотеки 450 000 рублей.

Для получения компенсационной выплаты заявителю потребуются подать следующие документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, документ подтверждающий материнство или отцовство заемщика в отношении детей (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, решение суда об усыновлении, иные документы, подтверждающие материнство (отцовство), документы подтверждающие предоставление заемщику кредита.

В пресс-службе госуслуг уточнили, что если по кредиту осталось выплатить меньше 450 000 рублей, погашается сумма долга. Остальная часть господдержки идёт на уплату процентов. А если долг больше 450 000 рублей, он уменьшается на эту сумму. Кроме того, по договоренности с банком можно уменьшить ежемесячный платеж или срок кредита.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Рожайте бабы Путин платит

Гость||

Ну-ну... как всегда куча нюансов окажется и по итогу одобрят только каким нибудь особо ущербным гражданам. Знаем, проходили! Бла-бла-бла...

Гость||

Нет, не так.

Субсидию в 2011 мы получили(условие, что ребенок в течение полутора лет после заключения брака), там было условие признания необходимости в улучшении жилищных условий (менее 10 кв.м. общей площади на человека), решилось пропиской меня к жене (так можно по закону).

А вот с землей за 3-го так не получилось, т.к. сначала нужда в улучшении жил.условий не требовалась, а потом этот пункт приписали (видимо, слишком много желающих оказалось), и мы уже под него не попали.

Т.е. там скорее всего сначала плохо считают, а потом, как кучу заявок получат, за голову хватаются и спешно новые условия приписывают. Некомпетентность и перегруженность, как и везде.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте