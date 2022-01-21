Россияне могут получить компенсацию на погашение ипотеки

21.01.2022 | 08:54

С 1 января согласно постановлению правительства РФ № 2390 от 22 декабря 2021 года гражданам России, являющимся заемщиками по ипотечному жилищному кредиту, предоставлена возможность направлять электронное заявление на погашение ипотеки.

Сделать это могут те россияне, у кого в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий и последующие дети.

Граждане РФ должны подать заявление дистанционно через Единый портал госуслуг. В рамках федеральной программы им будет выделено на полное или частичное погашение ипотеки 450 000 рублей.

Для получения компенсационной выплаты заявителю потребуются подать следующие документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, документ подтверждающий материнство или отцовство заемщика в отношении детей (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, решение суда об усыновлении, иные документы, подтверждающие материнство (отцовство), документы подтверждающие предоставление заемщику кредита.

В пресс-службе госуслуг уточнили, что если по кредиту осталось выплатить меньше 450 000 рублей, погашается сумма долга. Остальная часть господдержки идёт на уплату процентов. А если долг больше 450 000 рублей, он уменьшается на эту сумму. Кроме того, по договоренности с банком можно уменьшить ежемесячный платеж или срок кредита.