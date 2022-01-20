Принята цифровая трансформация здравоохранения: что грозит обычным людям

20.01.2022 | 15:42

В конце 2021 года Правительством РФ было утверждено стратегическое направление в области цифровой трансформации здравоохранения. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования обеспечить реализацию стратегического направления в области цифровой трансформации здравоохранения, сообщает портал PNZ.RU.

Кабмином определены два ключевых проекта «цифровизации» медицины до 2024 года: «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» и «Медицинские платформенные решения федерального уровня».

Целями цифровой трансформации являются достижение высокой степени «цифровой зрелости», оптимизация рабочего времени медицинских работников посредством автоматизации процессов управления и внедрения передовых технологий в целях повышения доступности оказания медицинской помощи, обеспечения эффективной и оптимальной маршрутизации пациента, межведомственного взаимодействия, обеспечения высокого качества, необходимой полноты и достоверности информации о состоянии здоровья пациента и увеличения доли раннего выявления заболеваний.

В документе перечислены планируемые преимущества от внедрения проектов, а также те проблемы, с которыми придется столкнуться при их реализации.

Среди основных вызовов цифровой трансформации отрасли здравоохранения, перечисленных в стратегии, отмечены: единство подходов к оказанию медицинской помощи на основе клинических рекомендаций и финансовому обеспечению медицинской помощи, внедрение системы внутреннего контроля полноты выполнения клинических рекомендаций, начиная с рабочего места медицинского работника, обеспечение эксплуатации системы электронных рецептов, управление системой здравоохранения на основе первичных данных, в том числе с использованием структурированных электронных медицинских документов.

В распоряжении утверждены и целевые показатели, которые характеризуют успешность проектов. Например, число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на портале госуслуг в 2022 году должно приблизиться к 35 миллионам, 40 миллионов – в 2023-м, 45 миллионов – в 2024 году.

Доля дистанционных записей на прием к врачу: 48 процентов к 2022 году, 56 процентов к 2023 году, 63 процента к 20224 году.

Доля оцифрованных клинических рекомендаций по профилям онкология, сердечно-сосудистые заболевания, профилактическая медицина, акушерство и гинекология и неонатология – 30 процентов в 2022 году, 50 процентов в 2023 году, 100 процентов в 2024 году.

Эксперты отмечают, что масштабный и столь быстрый переход на «цифровизацию» здравоохранения может отразиться на пожилых пациентах, которые, как правило, не имеют возможности и знаний для использования личных кабинетов в Интернете.