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Ситуация с закредитованностью россиян стала критичной

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Ситуация с закредитованностью россиян становится все более критичной. Почти половина заемщиков (45 процентов) влезают в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). Это самая частая причина для выдачи ссуд.

Около 74 процентов россиян в течение последних двух лет брали потребительский кредит. Чаще всего (44 процента) заемщиками оказываются люди в возрасте 35-44 лет. Кроме погашение старых долгов, россияне берут кредиты на лечение и ремонт (по 13 процентов), а еще 10 процентов - на образование и покупку бытовой техники.

За 11 месяцев 2021 года было выдано 1,64 миллиона потребкредитов, что на пять процентов больше, чем годом ранее. В результате «повторного» кредитования граждане лишь увеличивают кредитную нагрузку, все больше загоняя себя в финансовую ловушку, отметил председатель правления КонфОП Дмитрий Янин.

«Ситуация гораздо плачевнее и опаснее, чем видится на первый взгляд. К сожалению, в общем объеме заемщиков, перекредитовывающихся для обслуживания своих прежних долгов, примерно треть тех, кто обращаются за заемными средствами уже не в банки», - отметила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В России заемщики массово хотят стать банкротами. Доля таких людей увеличилась с 4-5 до 7 процентов. Около 80 процентов неплательщиков ссылаются на финансовые трудности. Из них 60 процентов связывают их с пандемией, в условиях которой доход упал в среднем на 20-30 процентов.

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Источник — lenta.ru
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