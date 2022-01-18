«Перевести на удаленку»: Мишустин обратился к работодателям

18.01.2022 | 17:36

Российские чиновники и врачи самым серьезным образом относятся к очередной волне пандемии, которая по прогнозам специалистов, может начаться уже в ближайшие пару недель, сообщает портал PNZ.RU.

Максимальное число заражений COVID-19 на пике омикрона в России превысит 100 тысяч в сутки, считает начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Заболеваемость по всем странам, которых это на сегодняшний день коснулось, выше раза в три-четыре для этого штамма. У нас на дельте максимум был 40 тысяч, умножаем в три раза и получаем больше 100 тысяч в день», — предположил Чепурнов.

Ранее подобные прогнозы давала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, при неблагоприятном развитии ситуации заболеваемость COVID-19 в России может превысить сто тысяч случаев в сутки.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин считает, что необходимо срочно принять меры, которые позволят снизить количество заболевших и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

«Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там где это возможно, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Прошу работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим», — сказал Михаил Мишустин на Координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Выступление премьер-министра транслировалось на телеканале «Россия-24».