В стране и мире

Правительство России отказалось поддержать повышенный налог на дорогие машины

Печать

Правительство России отказалось поддержать законопроект о повышенном налоге на машины дороже четырех миллионов рублей, который летом прошлого года был внесен депутатами от ЛДПР. Об этом пишет ТАСС.

Как пояснили в кабмине, реализация изменений, предлагаемых законопроектом, приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ и, как следствие, к необходимости их компенсации из федерального бюджета.

«Вместе с тем источники компенсации не определены. С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — говорится в документе правительства.

Депутаты предлагали законопроект о повышенной ставке, которая будет применяться к машинам стоимостью от четырех миллионов рублей. Сейчас эта планка установлена на уровне трех миллионов. Как заявлял первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР), цены на машины растут, и из-за этого под налог подпадают даже непремиальные модели.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

ни одного закона против себя

Гость||

Ну так, на поршах и геликах кто у нас ездит , понятно что не дядя Уася сантехник.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте