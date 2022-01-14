В стране и мире

Названы главные ошибки мусорной реформы в России

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Вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе Гайдаровского форума назвала главные ошибки мусорной реформы в России, среди которых — неподготовленность, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Главная ошибка — мы поставили слишком амбициозные задачи. Мы оказались не готовы: контейнеров не было, мест накопления отходов не было. Получилось так, что телега бежала впереди лошади», — отметила Абрамченко.

По ее словам, правительство в настоящее время исправляет сложившуюся ситуацию. В частности, меняется законодательство и строится необходимая для проведения реформы инфраструктура.

Мусорная реформа в России стартовала в 2019 году. Она предусматривает изменение подхода к обращению с бытовыми отходами, в частности, появление лицензированных региональных операторов, ответственных за вывоз и захоронение или вторичную переработку мусора.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ошибки?

Это преступление!

Воры обкрадывают людей под видом заботы о нас!

Гость||

Оказывается не готовы , где деньги Зин?

Гость||

Любая реформа в России это ошибка. Почему? Потому что в правительстве сидят некомпетентные люди. За результат никто не отвечает. Кого-нибудь выгнали или посадили за провал реформ - никого. Любая реформа подразумевает обогащение заинтересованных а не реальное улучшение положения.

Гость||

На ошибках учатся, но не в нашем случае.

Имя: Гость
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