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В Госдуме заявили о введении оплаты за воспитание детей

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Уже не первый год общественники и законотворцы обсуждают инициативу, которая может существенно улучшить жизнь многодетных семей.

В настоящий момент в трудовой стаж засчитываются только первые полтора года по уходу за ребенком. Всего же их должно быть не более шести. Некоторые многодетные матери из-за подобной несправедливости не могут набрать нужный стаж для назначения пенсии.

В Государственную думу РФ внесли законопроект о многодетных семьях. В пояснительной записке указано, что необходимо учитывать в трудовом стаже время ухода за детьми, вне зависимости от периода пребывания в таком отпуске.

«У нас сейчас вообще нет закона о многодетных семьях. В Госдуме находится на рассмотрении проект закона, который внесла фракция КПРФ, о господдержке такой категории граждан. Предполагается, что период ухода за детьми должен считаться общественно-полезной деятельностью и засчитываться в трудовом стаже, вне зависимости от времени пребывания на этом посту «родителя», мужчины или женщины», - сообщила URA.RU председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее мнению, воспитание детей — это работа, которая должна оплачиваться.

«Полагаю, что в весеннюю сессию закон будет рассмотрен в первом чтении. По сути дела, сейчас многодетность в стране, с точки зрения материальных условий, сродни бедности. У нас 25% семей с двумя детьми находятся за чертой бедности, 50% — с тремя детьми и 75% с четырьмя и более. Осознание того, что без работы, без жилья ты просто не сможешь взять на себя ответственность ни за создание семьи, ни за рождение ребенка, подталкивает нашу молодежь откладывать период вступления в брак, рождения детей, поэтому без комплексных мер мы ничего не сделаем», — подчеркнула Нина Останина.

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Источник — ura.news
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