Песков прокомментировал введение «жёсткого» закона о QR-кодах

13.01.2022 | 08:50

В среду, 12 января, сразу несколько СМИ и крупных Telegram-каналов разместили информацию, что в самое ближайшее время закон о QR-кодах для транспорта и общественных мест из-за «омикрона» примут в «жёстком» виде, сообщает портал PNZ.RU.

Согласно первоначальному замыслу инициаторов проекта, QR-коды будут повсеместно действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие их, для посещения общественных мест смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, позже такая возможность останется только у россиян с медотводом.

Информацию, которая стала известна журналистам якобы от источника из аппарата Госдумы, сначала прокомментировал зампред думского Комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Он не смог пояснить изданию «Подъём», что это значит.

«Я не знаю, что такое «жёсткий вид». Есть регламент рассмотрения законопроектов в Госдуме, который никто не отменял. I чтение уже прошло. Между I и II собираются различные предложения и изменения. Изменения были поданы, в том числе фракцией ЛДПР, которую я представляю. Мы исключаем детей из-под действия данного закона. Вторая наша поправка заключается в том, чтобы исключить общественный транспорт городской, чтобы не было, как в Татарстане. И третье – это уже фактически решённый вопрос — выдача QR-кодов исходя из наличия антител», — резюмировал парламентарий.

Леонов допустил, что Госдума не будет затягивать рассмотрение законопроекта. По его словам, принять его во II чтении могут уже на следующей неделе.

Позже в среду, 12 января, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков посоветовал россиянам отписаться от анонсирующих QR-коды на транспорте изданий.