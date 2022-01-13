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Бастрыкин заявил о признании вменяемым устроившего стрельбу в пермском вузе

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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о вменяемости устроившего стрельбу в Пермском Госуниверситете студента. Об этом в четверг, 13 января, сообщает РИА Новости.

По данным главы СКР, 18-летнему Тимуру Бекмансурову, устроившему массовое убийство в Перми была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Продолжается расследование уголовного дела. «Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются», - заявил Александр Бастрыкин.

Утром 20 сентября 18-летний Бекмансуров пришел с оружием в Пермский университет и открыл там стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании он получил несколько огнестрельных ранений. В больнице стрелок впал в кому. Ему была ампутирована нога, а также проведена операция на гортани. 24 сентября Бекмансуров вышел из комы.

14 октября Дзержинский районный суд Перми арестовал Бекмансурова на выездном заседании в больнице.

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Источник — lenta.ru
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